Félmilliárd futólépés Budapesten

Egy egészen elképesztő rekord, félmilliárd futólépés is „összegyűlhet“ szeptember utolsó hétvégéjén, Magyarország legnagyobb létszámú szabadidősport eseményén, a SPAR Budapest Maraton® Fesztiválon.

Szerdán délelőtt Budapesten, a Fortuna rendezvényhajón tartották meg a 34. SPAR Budapest Maraton® sajtótájékoztatóját, amelyen jelen volt többek között Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője és Kocsis Árpád, a rendező Budapest Sportiroda ügyvezető-versenyigazgatója.

A kétnapos futófesztiválra 2019. szeptember 28-án szombaton és 29-én vasárnap kerül sor Budapesten, Európa egyik legszebb és leglátványosabb útvonala a Duna két partján vezet, át az Alagúton és a Margitszigeten, csodálatos világörökségi panorámában. A rajt és a befutó helyszíne a Pázmány Péter sétányon, az ELTE Lágymányosi Campus előtti útszakaszon lesz.

Az eseményre kilencven ország csaknem ötezer külföldi futóját várják, akik a kísérőkkel együtt több mint negyvenezer vendégéjszakát töltenek itt és csaknem két és félmilliárd forintot költenek el fővárosunkban. A legtöbben az idén is a britek, a franciák és a németek érkeznek hozzánk, de ebben az évben jelentősen emelkedett a brazil futók nevezése is.

A SPAR Budapest Maraton® Fesztivál első napján, szombaton a családi futásoké lesz a főszerep, jó néhány futamban, különféle versenytávokon: A Landliebe (10 km), a SPAR 5+10 KM, a Riska Minimaraton (5 km), az Erste Maratonka, a NESTLÉ Családi Futás és a SPAR 4×2 kilométeres váltófutás mellett a SPAR enjoy. keretében gyalogolni is lehet majd ezen a napon. Különleges esemény lesz ezen a napon a FODISZ Esélyegyenlőségi futam is, amelyen több mint ötszáz mozgás-, látás- vagy mentális képességeiben sérült fiatal, gyermek indul neves élsportolókkal, művészekkel, közéleti személyiségekkel együtt.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára elárulta, ismét résztvevőként lesz jelen a fesztiválon.

„Hosszú évek óta mindig igyekszem részt venni a családommal ezen az eseményen, három évvel ezelőtt személyesen is teljesítettem a maratont, ma már ez számomra is hihetetlennek látszik – mondta Novák Katalin. – De ez a fesztivál nemcsak a maratonról szól, nemcsak azokról, akik negyvenkét kilométert tudnak teljesíteni, itt mindenki megtalálhatja a neki leginkább megfelelő távot, itt együtt mozoghat a család, s amikor közösen mozgunk a gyerekeinkkel, a párunkkal, az összekovácsol bennünket, miközben az egészségünkért is teszünk. Ráadásul ezen a fesztiválon a családi együttlét mellett Budapest szépségeit is megcsodálhatjuk futás közben. A programból nekem az a váltó a kedvencem, amikor két kilométeres köröket lehet futni, én lefutom a nyolc kilométert, miközben a három gyerekem és a férjem váltják egymást. Legalább öt olyan miniszterünk van a kormányban, aki rendszeresen fut, akár hosszabb távokat is, de egyébként is vallom, hogy a legtöbb ember hosszútávfutó, csak még nem futott olyan messzire, hogy ez kiderüljön…“

A fesztivál második napján, szeptember 29-én vasárnap reggel kilenc órakor rajtol majd a SPAR Budapest Maraton®, amelyet egyéniben, párban vagy a Tolle UHT Maratonstaféta keretében négy fős váltóban is lehet teljesíteni, de a maratonisták mellé kapcsoldónak majd be a Real Nature 30 kilométeres futás résztvevői is.

Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető-versenyigazgatója egy idézettel kezdte mondandóját:

„A maratonon nem harcolnak nemek, vallások és bőrszínek, nem versengenek nemzetek. Nincs utálat és gyűlölet, előre senki sem ítél, mind egyenlő, aki csak elindul, s mind győztes, aki célba ér – ez a New York Marathon szlogenje. Nagyon szeretem ezt az idézetet, hiszen itt nem csak egy futóversenyről, hanem a maratonról van szó. Ez egy óriási kihívás, amely megfelelő felkészüléssel minden ember számára teljesíthető. A SPAR Budapest Maraton® – a tavaszi Vivicittával együtt – egyébként is kiemelkedik a hazai futóesemények közül, hiszen a résztvevők létszáma meghaladja a harmincezer főt.“

Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője mindenkit a személyes részvételre buzdított, akár futóként, akár szurkolóként.

„A SPAR Magyarország büszke arra, hogy immár 2008 óta a legnagyobb magyarországi szabadidősport eseményének, a több tízezer embert megmozgató futófesztiválnak névadó főszponzora lehet, hiszen a vállalat alapértékei közé tartozik az egészséges életmód népszerűsítése és a társadalmi szerepvállalás – mondta Maczelka Márk. – A SPAR Budapest Maraton® Fesztivál harmincnegyedik alkalommal is többféle lehetőséget kínál, hogy szeptember utolsó hétvégéjén erőnlétünket próbára tegyük. A budai Pázmány Péter sétányon, a rajt és cél területén a SPAR nemcsak a futókat, hanem a szurkolókat is szeretettel várja standjainál.“

Ide hozzuk a játszóteret!



A SPAR saját húsüzeme, az idén tizenöt éves Regnum Húsüzem és Oktatóközpont ismét hot-doggal és csípős debrecenivel várja a versenyzőket és szurkolókat. A sétányon a meleg ételek mellett szomjoltókkal – többek között SPAR Verde ásványvízzel – fogadják a vendégeket. A SPAR a futófesztiválon is együttműködik stratégiai partnerével, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, közösen támogatják az „Ide hozzuk a játszóteret!” programot. A szervezet mozgó játszóterei az ország több mint háromszáz kistelepülésére viszik el a játék örömét, hogy a legszegényebb családok gyermekei is megismerhessék azt. A vállalat a standja teljes bevételét felajánlja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótér- programjára a rendezvényt követően.

A névadó főszponzor a Pázmány-sétányon az egyik sátránál a SPAR Életmód programot is népszerűsíti. A rendezvényre látogatók – az egészségtudatos életvitellel kapcsolatos – saját márkás finomságokat kóstolhatnak meg, játékokban vehetnek részt és a SPAR szakértőitől válaszokat kaphatnak a minőségi táplálkozással, vagy akár a sportolással kapcsolatos kérdéseikre.

A futófesztiválon – akárcsak az elmúlt években – a SPAR és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közösen gyűjt mesekönyveket a rászoruló gyermekeknek. A szervezők a SPAR standja melletti Máltai sátorhoz várják a már nem használt, de jó állapotú mesekönyveket mindenkitől, aki megteheti, hogy segítsen.

Fut az egész család



A sajtótájékoztató vendégei között volt Klemné Zabó Ágnes háromgyermekes futó édesanya is, akinek az egész családja rajthoz áll a jövő hétvégén. A férj a tizenkét éves Zoéval, a tizenhat éves Barnával és a tizenkilenc éves Kristóffal a négyszer két kilométeres SPAR váltóban fut, Ági pedig – aki egyébként a BSI tárnoki futónagykövete – a vasárnap a harminc kilométeres távot teljesíti majd.

„Több mint tíz éve részese vagyok ennek a futófesztiválnak, a gyerekeim a születésük óta valamilyen formában mindig részt vesznek ezen az eseményen. Szombaton a férjemmel ők futnak és én szurkolok, vasárnap pedig megcseréljük a szerepeket” – fogalmazott Klemné Zabó Ágnes.

Ilyen sem volt még: (Futó)körkapcsolás



Különleges „küldetésre” vállalkozik Náray Balázs, a Kossuth Rádió riportere, aki 1996 óta futóként is rendszeres résztvevője a Budapest Sportiroda versenyeinek, igazi félmaraton-specialista, de a futóeseményekről riporterként is gyakran beszámol. Ezúttal a két tevékenységet „össze is fűzi”: szeptember 28-án szombaton mind a hat egyéni versenytávon elindul és azokról élőben közvetít a Kossuth Rádió hallgatóinak!

„A futás közösségi élményét próbálom majd megmutatni a futások során, hiszen ha valaki csak két kilométert fut életében először, számára az olyan, mint a maraton. Az ötórás műsorfolyam keretében szeretném a hallgatóknak megmutatni a futók világát” – árulta el Náray Balázs, aki mellesleg vasárnap – immár riportok nélkül – a harminc kilométeres távot is teljesíti majd.

Tudtad, hogy…



…15 versenyszámban több mint 30 ezer nevezőt várnak a szervezők a SPAR Budapest Maraton® Fesztiválon? Így összejöhet az elképesztő, félmilliárd futólépés!

…Magyarország több mint 1000 településéről érkeznek futók a versenyre, a legtöbben Budapestről, illetve Pest, Fejér, Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron megyéből indulnak?

…a világ 90 országából több mint 5000 külföldi futót várnak? A futóturisták kísérőkkel együtt több mint 40 ezer vendégéjszakát töltenek nálunk, s több mint 2,5 milliárd forintot költenek el.

…a legtöbb külföldi futó az Egyesült Királyságból érkezett, de sok francia és német futó is Budapestet választotta? Meglepő mértékkel emelkedett a brazil futók nevezése.

…a maraton magyar csúcsai egyaránt több mint két évtizedesek? A nők rekordját Földingné Nagy Judit (2:28:50, Berlin, 1996), a férfiakét Szűcs Csaba (2:12:10, Párizs, 1993) tartja.

…a maraton világcsúcsa már alaposan megközelítette az „áttörhetetlennek“ vélt kétórás időt? A kenyai Eliud Kipchoge a tavalyi berlini maratonon állította fel az elképesztő 2:01:39-es időt. A női világcsúcs hosszú ideje „érintetlen“: a brit Paula Radcliffe 2003-ban Londonban futotta (2:15:25).

…akár Budapesten is születhetnek rekordok, hiszen a versenyt a Maratonok és Hosszútváfutó versenyek Nemzetközi Szövetsége (AIMS) által hitelesített, 42.195 méteres pályán rendezik majd meg? Tavaly Józsa Gábor (2:20:21) és Szabó Tünde (2:42:47) volt a leggyorsabb a SPAR Budapest Maratonon®, amely egyben a táv magyar bajnoksága is volt.

…a jótékony futók (14 szervezet 1500 futója) ezen a napon 26–27 millió forintot próbálnak meg összegyűjteni?

…több mint 1100 futó először próbálkozik a 42,195 kilométeres táv teljesítésével?

…Lengyel László Ottó személyében egy olyan futó is lesz a mezőnyben, aki már 30 alkalommal teljesítette a Budapest Maraton távját? Mellette 35 olyan futó is rajthoz áll, aki már legalább 20-szoros teljesítő ezen a versenyen.

…a legidősebb egyéni maratoni induló, a budapesti Richter Ferenc és a német Jürgen Kuhlmey 81 évesen vág neki a távnak? A nőknél a 70 éves Dobó Katalin és a svájci Danielle Heiz lesz a legidősebb maratonista. Az 5 kilométeres Risaka Minimaratonon a 86 esztendős Kenyér Imre is indul, ő lehet a fesztivál legidősebb futója.

…a fesztivál legaktívabb korcsoportja a 26 és 40 év közöttieké (43 százalék), de nagy sikere van a „Fuss 42 kilométert 42 évesen!“ akciónak is, amelynek keretében 207 futó indul jövő vasárnap.

…az eseményről 11:00 és 13:30 között élő közvetítést sugároznak a Sport 2 televízióban, a www.futanet.hu oldalon pedig 8:45 és 15:00 között lesz élő stream látható?

…35 zenei pont várja a futókat a verseny útvonalán? Klasszikus zene, rock, jazz, népzene, blues, a’capella kórus, DJ-k és dobosok adnak majd újabb lendületet a futók számára.

…a rendező Budapest Sportiroda nagyot lép a zöldebbé válás felé: a BSI Sport nevű mobilapplikáció segítségével jövőre teljesen megszünteti a papír alapú kiadványokat, szórólapokat a versenyein? Az applikáció kiváltja a korábbi műsorfüzetet, ezzel 1010 kilogramm papírt spórol meg idén a BSI!

…több mint 60 ezer liter víz, 7000 liter Gatorade, 1600 liter Pepsi Cola, 300 kilogramm szőlőcukor, 33 ezer darab banán, 9000 szivacs, több mint kétszáz mobil illemhely és négy zuhanykonténer várta a futókat a frissítő állomásokon és a célterületen?

…hét szakmai – informatikus, jogász, közgazdász, orvos, mérnök, pedagógus és média – bajnokságra került sor a félmaratoni távon? Az esemény része az Olimpiai Ötpróba sorozatnak, a „Fut a cég“ keretében több mint 500 cég nevezett, a „Fut a színház“ is népszerű, többek között az Operaház, az Örkény Színház, a Centrál Színház, az Operettszínház, az ÚjSzínház, a Kolibri Színház, a Nemzeti Táncszínház, a Játékszín ás a Müpa színeiben legalább 20 színházi csapat indul a váltókban.