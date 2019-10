FelmÃ©rÃ©s: a vÃ¡llalati gondoskodÃ¡s a munkaerÅ‘piac fontos eleme

A vállalati gondoskodás a munkaerőpiac egyik fontos eleme, a cégeknek olyan béren kívüli juttatási rendszereket kell működtetniük, amelyek a dolgozók egészségének megőrzésére is fókuszálnak – derült ki a Humánpolitika.com Közhasznú Egyesület és az All You Can Move (AYCM) által életre hívott beneFit Prize-hoz kapcsolódó reprezentatív kutatásából.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény szerint az alkalmazottak egyre markánsabb igénye, hogy a munkahelyeken fordítsanak figyelmet az elégedettségre, a jó közérzetre, a mentális és fizikai egyensúlyra.

Az 5000 válaszadó több mint 50 százaléka jelezte, hogy kész lenne munkahelyet váltani, ha olyan ajánlatot kapna, ahol az egészségre pozitívan ható juttatások szélesebb körűek.

A megkérdezettek csaknem 55 százaléka azért döntött jelenlegi munkahelye mellett, mert a tanulás és a fejlődés feltételeit biztosítottnak látta.



Mihalik Zsuzsa, a díj alapítója a közleményben kiemelte, hogy a most életre hívott beneFIT Prize – for Happy Employees elismerés az első olyan átfogó pályázat Magyarországon, amely a munkavállalói jóllét fizikai-, szellemi- és lelki aspektusait is egyformán figyelembe veszi, a környezeti és szociális hatások mellett.A beneFIT Prize-ra október 31-éig lehet pályázni kis-, közép- és nagyvállalati kategóriában. Az elismeréseket novemberben adják át első alkalommal.(MTI)