FelfÃ¼ggesztettÃ©k a londoni KirÃ¡lyi Balett szexuÃ¡lis zaklatÃ¡ssal vÃ¡dolt vezetÅ‘ koreogrÃ¡fusÃ¡t

Felfüggesztették állásából a londoni Királyi Balett vezető koreográfusát, Liam Scarlettet az után, hogy a Királyi Balettiskola több diákja is szexuális zaklatással vádolta meg – adta hírül internetes oldalán a The Independent című brit lap.

A világhírű társulat 33 éves rezidens művésze elleni vádakat, amelyek állítólag az elmúlt tíz évre nyúlnak vissza, jelenleg egy független szakemberekből álló testület vizsgálja.

A The Times című brit napilap értesülései szerint egy volt fiú diák azt állítja, hogy Scarlett azt kérte tőle, küldjön magáról meztelen képeket. A koreográfus továbbá állítólag megjegyzéseket tett a táncosok nemi szervére, megérintette a feneküket és besétált közéjük, amikor öltöztek.

“Táncosként arra nevelnek, hogy mindenre igent mondjál. Mivel óriási a verseny, nem engedheted meg magadnak, hogy veszni hagyj egy lehetőséget, szóval ha egy nagy hatalommal rendelkező ember azt kéri, hogy csinálj meg valamit, akkor te arra vagy beprogramozva, hogy megcsináld, amit kér” – nyilatkozta az illető a lapnak. Hozzátette: “azért beszélek most minderről, mert nem szabadna hagyni, hogy ez az ember továbbra is diákokkal foglalkozzon”.



Egy másik táncos a vizsgálat során állítólag azt mondta, hogy azok a fiatal előadók, akik nem panaszkodnak a koreográfusra, nagyobb szerepeket kaptak a produkciókban.A “világ egyik legtöbbet foglalkoztatott koreográfusának” számító Scarlett maga is a londoni Királyi Balettiskola diákja volt, 2005-ben csatlakozott a társulathoz, amelynek ő lett az első rezidens művésze 2012-ben. Huszonhat évesen ő volt a legfiatalabb koreográfus, aki háromfelvonásos előadást készített a társulat számára.“2019 augusztusában szereztünk tudomást a Liam Scarlett-tel kapcsolatos állításokról. A koreográfust azonnali hatállyal felfüggesztettük és független fegyelmi vizsgálat indult” – mondta a londoni Királyi Operaház szóvivője.A történtek ellenére továbbra is szerepel az intézmény tavaszi műsorában A hattyúk tava című balett Scarlett koreográfiájával.(MTI)