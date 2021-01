Fékezett habzású a boltos munkaerőpiac

Az oltáshullámra várnak a boltosok is. A korlátozások és a visszafogott vásárlások közepette a boltos világ korábbi években mért munkaerő hiánya elolvadt. Mozgás azért van a munkaerő piacon, de fele-harmadannyi eladót keresnek a boltosok, mint korábban, azt is döntő részben Közép- és Nyugat-Magyarországon. Ezt jelzik a láncok keresései. De ha megszűnnek a korlátozások, eltűnhet a frissen szerzett munkaerő is.

Az év eleje hagyományosan lusta hónapoknak számít a boltos világban, ezek az esztendő legkisebb forgalmú hónapjai, ilyenkor hagyják a legkevesebb pénzt a boltokban a vásárlók. Ez azt is jelenti, hogy kevesebb árut kell mozgatni a raktárakban és a boltokban, de a korábbi munkaerőhiányos esztendőkben év elején is keresték a boltosok az eladókat, sokkal többet, mint most.

A járványos időszakban formálódott a munkaerőpiac is. A gazdaság egyes más területein elbocsájtott dolgozók egy része, így a vendéglátásból, vagy a szállodaiparból a boltokban keresett és kapott munkát, így az élelmiszeres kereskedelemben a korábbi munkaerőhiány elolvadt. Továbbra is keresnek persze eladót, a jövés-menés mindig is jellemző a munkaerő piacán, de jóval kisebb a mozgás.

Az iparcikkes kereskedelemben visszaesett a piac, nem is kicsit, ami nyilván hatással volt a munkaerő piacukra is, számos bolt bezárt, így keresnek, de továbbra is csak elenyésző számban bolti dolgozót.

A boltos piac az áprilisi zuhanását követően a nyári hónapokban kikászálódott a gödör szélére, de az őszi hónapokban a járvány erősödése és az óvatosabb családi költekezés közepette visszafogták a munkaerő keresést, főleg a november 11-től beléptetett korlátozások után, a remélt nagyobb év végi ünnepi költekezés ellenére is. És ez nem változott 2021 elején sem.

Oltáshullám: elsöpörheti a frissen szerzett munkaerőt is

Óvatosak a boltosok, hiszen a korlátozások enyhítésének, feloldásának ideje bizonytalan, egyszerűen oltásfüggő, így bár mozgás mindig van a boltos világ munkaerő piacán, de továbbra is szembetűnően kevesebb a meghirdetett álláshely. Közép-Magyarországon és a nyugati országrészben keresik az eladók zömét.

És egyébként félő, ha felfelé fut a gazdaság szekere és nyitnak a kinti munkaerő piacok is, akkor feléledhet a munkaerő hiány is. De mindent mérlegre téve ez a jobbik eset:

január november szeptember Aldi bolti eladó 42 (7) 41 61 Auchan áruházi dolgozók 23 (2) 20 39 Lidl bolti dolgozó 54 (6) 70 83 Penny eladó-pénztáros, csemegepultos, műszakvezető 43 (3) 39 44 Spar eladó, pénztáros, szakeladó 34 (1) 49 34 Tesco áruházi, és expressz munkatársak 12 (4) 1 20 Forrás: céges honlapok, 2021. január 18., 2020. november 26., szeptember 23., zárójelben: Kelet-Magyarország

Az iparcikkes láncok körében is kevesebb bolti dolgozót keresnek, ők sem számolnak azzal, hogy az utolsó pillanatokban is jól jöhet egy pénztáros, eladó, vagy éppen egy árufeltöltő:

január november szeptember dm 11 (3) 6 15 Rossmann 6 (2) 10 10 Decathlon 10 (1) 12 21 Deichmann 5 3 11 Ikea 3 – 6 Media Markt 14 (2) 11 21 Praktiker 9 (1) 1 4 H&M – – 21 Forrás: céges honlapok, 2021. január 18., 2020. november 26., szeptember 23., zárójelben: Kelet-Magyarország

Úgy egyébként a legutóbbi statisztika a feltételezhetőnél sokkal kisebb mozgást mutat a boltos munkaerő piacon, aminek oka, hogy a visszafogott piacmenet mellett ennyi eladóval mehet a szekér:

2019 2020 eladók összesen 152 (36) 148 (35) ebből: élelmiszer 69 (17) 67 (16) iparcikk 83 (19) 81 (19) KSH, érték: ezer fő, átlagos állományi létszám, zárójelben: ebből részmunkaidősök 2019: éves átlag, 2020: október fizikai dolgozók (alkalmazottak, eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok) száma, legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások,

(blokkk.com)