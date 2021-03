Februárban is csúszott lefelé a boltos világ

Pedig az iparcikkes boltok csak március 8-tól zártak be. Augusztustól tart a boltos világ mínuszban záró vesszőfutása, februárban is folytatódott. Az iparcikkes boltokban hónapok óta 10-20% a zuhanás: sokan már nem fognak kinyitni.

A január és a február hónapok a leglustábbak közé tartoztak a járványos időszak előtt, ilyenkor hagyták a legkevesebb pénzt a kasszákban a vásárlók. A járvány szele azonban már egy esztendővel ezelőtt megcsapta a boltos világot, és kivételt faragott a februárból. A háziasszonyok nekiláttak a hosszabb bevásárlólistáknak és 2020-ban 11%-kal megugrott a boltos vásárlások mennyisége (volumene). Ekkora havi növekedés nem csak februárban nem volt a statisztikában, hanem más hónapokban sem előtte. És persze ez a február nagyobbra is sikeredett az előtte lustálkodó januárnál is.

2021-ben elején úgy érezhették a vásárlók, csak lefut a járvány második hulláma, kezdtek is kicsivel többet vásárolni, mint előtte. De hát lecsapott a harmadik hullám, így a január végi remények szertefoszlottak és a boltos statisztika egyre kisebb emelkedést jelzett, a pénztárakban hagyott összegeket nézve.

Jelenleg azzal számolhatunk a heti monitoros statisztika alapján, hogy folytatódik a boltos világ augusztus óta tartó vesszőfutása. Az áprilisi mélypontot követően sikerült ugyan a nyári hónapokra kikapaszkodni a gödörből, de utána hónapról-hónapra a nulla alatt mozgott a mutató (mennyiségben, volumenben). És januárban már azt sem lehetett elmondani, hogy mindent mérlegre dobva (hagyományos boltokat, webáruházakat együtt) legalább forintokban számolva több pénzt hagytunk a boltokban, webáruházakban. Igaz, csak kicsivel, de kevesebbet. Izzadhattak is egy kicsit a kormányzatos piárosok, nagyon kellett keresni, mi is nőtt. Mennyiségben, volumenben -4,7% volt a hagyományos boltok esése, 2,1%-ot húztak felfele a webáruházak a mutatón, de az így is 2,6%-os mínuszban zárt. Folyóáron pedig becsúszott egy egymilliárdos mínusz.

A február sem ígérkezik jobbnak a heti monitoros statisztika alapján. Hétről-hétre olvadozott a hagyományos boltok mutatója, de az élelmiszeres boltoké is. A benzinkutaknál több pénzt hagytunk, de a benzin drágább is lett.

heti monitoros bontás üzlettípusokkal bővített bontás változás TEÁOR (3 jegy) TEÁOR (4 jegy) január 8-február 5 január 15- február 12 január 22-február 19 január 29-február 26 boltos összesen +3% +2,2% +1,8% +0,8%↓ nem szakosodott vegyes élelmiszer jellegű vegyes, iparcikk jellegű vegyes +10,2% 9,6% 9,2% 7,5%↓ élelmiszer, ital, dohányáru zöldség, gyümölcs, hús-, húskészítmény, hal, kenyér-, pékáru-, édesség-, ital, dohányáru, egyéb élelmiszer +6% 5,6% 4,8% 4,3%↓ üzemanyag üzemanyag -2,1% -1,1% 0,6% 3%↑ egyéb háztartási cikk textil, vasáru, festék, üveg, szőnyeg, fal-, padlóburkoló, villamos háztartási készülék, bútor, világítási eszköz -15,2% -17,3% -18,3% -20%↓ kulturális, szabadidős cikk könyv, újság, papíráru, zene-, videofelvétel, sportszer, játék 19,6% -19% -20,4 -19,9%∼ egyéb, máshova nem sorolt áru ruházat, lábbeli, bőráru, gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer, dísznövény, állateledel, óra-, ékszer, foto-, optika, ajándékozási cikk, műtárgy, használt cikk -8,3% -9,9% -10,4% -11%↓ … gyógyszer -5,5% -6,9% -5,6% -5,7%∼ KSH, heti monitor, érték: folyóár, online kasszaadatok, hagyományos boltok (webáruház nélkül), TEÁOR 3 és 4 számjegyű bontások összevetésével,

És a március 8-tól bezárásra ítélt iparcikkes boltok mélyrepülése folytatódott, sokan már nem fognak kinyitni. A járványügyi szakemberek szerint korai még nyitásról beszélni, a járvány pusztító felfutása is hosszabb lehet, a bezárás pedig csak a pénz viszi, amit a kormányzati támogatások teljes egészében nem pótolnak. De lesz, aki pont ezzel éli túl:

