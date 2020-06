FAO: Mélyponton a nemzetközi élelmiszerárak

Már a negyedik hónapja csökkent az alapvető élelmiszercikkek nemzetközi piaci ára a jelentős készletek és a gyenge kereslet mellett, utóbbi főként a koronavírus járvány miatti gazdasági visszaesés következménye – adta hírül az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).

A FAO élelmiszerár-indexe, ami a nemzetközi kereskedelem legfontosabb élelmiszercikkeinek havi árváltozását követi, 162,5 ponton zárt májusban – 1,9%-kal alacsonyabban az előző hónaphoz képest. Ilyen alacsony értékre 2018 decembere óta nem volt példa.

A tejtermékek ára 7,3%-kal csökkent áprilishoz képest a vaj és sajt jegyzésének bezuhanása, továbbá a szezonális hatások és az alacsony importkereslet miatt. Ez közel 20%-os csökkenést jelent egy év alatt. A tejpor ára mérsékelten bár, de csökkent az alacsony árak és a kínai gazdaság újjáéledése generálta keresletet miatt.

A cukor ára 7,4%-os drágulásával ellene ment az általános trendnek, amivel az áprilisi csökkenés felét sikerült is ledolgoznia. Ennek oka a nemzetközi nyersolaj árának erősődésében és a vártnál rosszabb indiai és thaiföldi termésben keresendő.

A gabonafélék árindexe 1%-kal mérséklődött. Ezen belül a rizs valamelyest drágult és a búza ára csökkent a várhatóan bőséges globális készletek miatt. A szemestermények ára tovább csökkent, az amerikai kukoricáé például 16%-kal az egy évvel ezelőtti értékhez képest.

A növényi olajok ára 10 havi mélypontra zuhant a 2,8%-os májusi csökkenéssel. A repce és napraforgó olaj iránti kereslet bár nőtt, a pálmaolaj nemzetközi ára már a negyedik egymást követő hónapja csökkent a nyomott globális importkereslet és a vártnál nagyobb termelési volumen és készletek hatására.

A húsfélék nemzetközi ára összesítve 0,8%-kal esett vissza májusban. A marhahús ára nőtt, míg a szárnyas és sertés tovább csökkent legnagyobb termelő országok bőséges exportkészletei okán, amin még a kelet-ázsiai import kereslet növekedése sem tudott felszívni.

Történelmi szinten a gabonatermelés és kereskedelem

A világ gabonatermelése jó úton van afélé, hogy új rekordot döntsön: a várható 2 780 millió tonna 2,6%-kal haladná meg a 2019-2020-as menyiséget – olvasható a FAO Gabonakészletek és –igények gyorsjelentésében.

A FAO első előrejelzése a 2020-2021-es szezonra a már elvetett és a bevetni tervezett területek állapota alapján született, feltételezve, hogy az időjárás az évszaknak megfelelően alakul.

A növekedésben oroszlánrésze lesz a kukoricának, melynek termelése 64,5 millió tonnával is növekedhet, elérve a 1 207 millió tonnát köszönhetően az amerikai és ukrajnai bőséges termésnek. A rizstermelés is rekordot dönthet (508,7 millió tonna) Kína, Dél-Kelet- és Dél-Ázsia, illetve az Amerikai Egyesült Államok magára találása miatt. Mindeközben a búzatermés valamelyest csökkenhet a tavalyi erős szintjéhez képest, mivel az Európai Unió, Ukrajna és az Egyesült Államok termeléscsökkenése nagyobb lesz az ausztráliai és oroszországi termésnövekedésnél.

Szakértők a gabonafelhasználásban is sosem látott magasságokat várnak (+1,6%-os növekedés, 2 732 millió tonna), miután az élelmiszeripari, takarmányozási és ipari felhasználás is bővülhet. A kukorica a fő mozgatórugó itt is, amit főleg a takarmányipar és az etanol-gyártás vesz föl nagyobb mértékben. A rizs felhasználása is bővülhet a következő szezonban, és ezzel elérheti az 53,9 kg-ot is az egy főre jutó rizsfogyasztás.

A FAO a gabonakereskedelem 2,2%-os bővülését valószínűsíti – a 433 millió tonna várható mennyisége új rekordot jelentene.