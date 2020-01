Falusi kisbolt: de hát kinyitott ma is

Két vélemény: mentsük meg, vagy hagyjuk magára a falusi boltot. A legforróbb a boltos levegő az ezer lakosnál kisebb falvakban. Nem dőlne össze a világ, ha kevesebbet kellene adózniuk, de azért van itt más is. A kétezer főnél kisebb településekből sokféle van, így az átlagos boltszám 5,5 falvanként.

Az elmúlt napokban két vélemény ütközött a falusi kisboltokról. Az egyik szerint a kétezer főnél kisebb lélekszámú falvakban kapjanak támogatást az államtól az élelmiszerboltok, elsősorban az ott dolgozók bére utáni járulék csökkentésével, másrészt a boltok fejlesztésének támogatásával. És erre elég lenne évi 12-14 milliárd forint.

A másik vélemény szerint az életképtelen falusi kisboltot nincs értelme megmenteni állami támogatással, inkább más módon célszerű az ott élők életkörülményeit javítani. Persze, tesszük hozzá, ki döntse el, melyik falusi kisbolt életképtelen. Ugyanis ma is sokan kinyitnak, de hogy holnap mi lesz, azt sokan nem tudják.

Bármelyik irányban is törjük a fejünket, nem árt közben számolni is, mi, merre mennyi. Alapvető kérdés, hogy kisbolt és kisbolt, ráadásul falu és falu között is lehet, és van is különbség, de bőven. Az pedig nem is kérdés, hogy a legnehezebb helyzetbe jutott kisboltokat célszerű lehet támogatni, az viszont már izgalmas feladvány, hol húzódjanak a határvonalak.

Bolt nélkül

A keserves kiinduló pont, hogy az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan nőtt a bolt nélküli falvak száma, számuk ötszöröse a múltbélinek. És hát ennek a fordítottja az, hogy a boltos települések száma 216-tal csökkent. És így történt mindez a legutóbbi pillanatokban is:

2005 2018 2019 település 3.145 3.155 3.155 boltos 3.087 2.876 2.871 bolt nélkül 58 279 284 KSH, 2010-től új módszertan az adatgyűjtésben

A döntő ok, hogy a falusi kisbolt vásárlói kevesebben lettek és kevesebbet költöttek, ráadásul több miért is van. A falvak elnéptelenedtek, elsősorban a közeli munkalehetőségek hiánya miatt, ami húzta lefelé a többit is.

És akik maradtak a kisfalvakban, és eljárnak munkába, de hát akkor miért ne vásárolnának be egy másik boltban. És például ha eladó is csak drágábban (az is pénz) és egyre kevesebb akad, akkor hogyan nyisson ki reggelente a kisbolt.

A nyitvatartásnak van más oldala is. A falusi kisboltok egy része délelőtt bezár egy időre, de lehet, hogy délután már kis sem nyit, ehhez pedig nagyon nehéz eladót találni. Persze lehet ezt részmunkaidőként is kezelni, de nem könnyű.

És akkor a kétezer főnél kisebb falvak boltszámtanja

A vásárlási szokásokról most csak annyit, hogy Budapesten is csökkent a boltszám, nagyjából annyival, mint a kétezer főnél kisebb falvakban. És a népességszámban nincs is olyan nagy különbség a kettő között a nagyságrendet tekintve, abban viszont van, hogy a fővárosban sok a munkába odajáró és az odautazó, például a turista, aki a boltba is bemegy. És a fővárosban ha bezár egy kisbolt, van mellette másik, hiszen itt a boltszám eleve bő kétszerese az előbbi körnek.

De hát az eredmény az, hogy a kétezer lakosnál kisebb falvakban eltűnt a boltok 30%-a másfél évtized alatt:

2005 2010 2015 2019 2019/2005 kétezer lakosnál kisebb boltos település 2.305 2.261 2.208 2.135 -170 boltszám 16.715 12.900 12.155 11.752 -4.963 budapesti boltszám 32.414 33.396 32.405 27.794 -4.620 KSH, 2010-től új módszertan az adatgyűjtésben

Átlagos boltszám a kétezer főnél kisebb falvakban: 5,5

Első nekifutásra azt is gondolhatnánk, hogy a kétezer főnél kisebb falvakban rettenetesen kicsi az egy falura jutó boltszám átlaga, hiszen ha támogatni kellene őket, akkor olyan nagyon sok nem lehet. Persze a sok, vagy kevés viszonyítás kérdése is, a falusi boltos bevásárlási lehetőség kérdésében pedig elsősorban az az első, van-e egyáltalán bolt a faluban.

Nos, az átlagot tekintve van bolt, egy településre ennyi jut, még válogatni is lehet egy-egy nagyobb faluhelyen:

2005 2010 2015 2019 kétezer lakosnál kisebb boltos település 2.305 2.261 2.208 2.135 boltszám 16.715 12.900 12.155 11.752 átlagos boltszám 7,3 5,7 5,5 5,5 KSH, 2010-től új módszertan az adatgyűjtésben

Kisbolt térkép: hol van bolt, hol nincs bolt

Ebben a körben az ezer lakosnál kisebb településeket jártuk körbe. Az ezer fős, vagy annál kisebb településeken 761 ezer ember él (állandó lakós). A teljes településszám (bolttal és bolt nélkül együtt) 1.746. Ebből ki is számolható az átlagos lakosságszám, ami 436 fő. Gyanítható, hogy ez alatt a legnehezebb a boltosok sora.

Megpróbáltuk kitapogatni a statisztikákban, hol az a lakosságszám határ, ahol még van bolt. Magyarország legkisebb települése egyébként Iborfia, 8 állandó lakossal Zalában. Száz, vagy annál kevesebb lakosú település 136 van. A statisztika szerint 284 település a bolt nélküli, hát sorba raktuk az összeset lakosságszám szerint és megnéztük, melyik foglalja el a 285. helyet és ott van-e bolt. Ez a Vas megyei Nagykölked, 162 lakossal. És ez bizony boltos település, a statisztika szerint.

És még próbálkoztunk tovább is. És például a Nagykölkednél némileg kisebb, 135 lakosú Háromhuta is boltos település. De vannak 200 lakos feletti falvak is bolt nélkül.

Első körben a legkisebb boltos településekből ragadtunk ki példákat, megnézve, hogy a 200 főnél kisebb falvakban akad-e fenn bolt a statisztikák hálójában. A válasz igen, de hát természetesen például a kisfüzesi Sugár ABC alig néhány négyzetméternyi kis boltocska:

település lélekszám település lélekszám Kisfüzes Heves 132 Háromhuta Borsod 135 Velény Baranya 138 Bakonygyirót Győr-Moson 156 Lápafő Tolna 158 Rápolt Szabolcs 161 Nagykölked Vas 162 Kozárd Nógrád 170 Apácatorna Veszprém 170 Gihardancsháza Hajdú 180 Forrás: BM Nyilvántartó (lakosságszám), KSH (boltszám)

Tovább haladtunk, szélesítve a kört és a 200-500 lakosú falvak háza táján is körülnéztünk. Itt már több boltot is jelzett a statisztika néhány településen. 3-4 boltos falvakra 350 lélekszám környékén bukkantunk egy kevésre, de a többség, sok település itt is csak 1-2 boltos:

település lélekszám boltszám település lélekszám boltszám Bátor Heves 365 4 Sajógalgóc Borsod 365 4 Pusztaottlaka Békés 370 4 Csehimindszent Vas 379 3 Pusztaszemes Somogy 387 4 Tiszainoka Jász-Nagykun 409 4 Kisvejke Tolna 419 4 Nagylengyel Zala 474 6 Fülesd Szabolcs 483 5 Nógrádmarcal Nógrád 484 3 Forrás: KSH, BM Nyilvántartó

500 lakos az az alsó határ, mely felett már nagyobb számban találni háromnál több boltot is a falvakban. Néhány kiragadott példa erre:

település lélekszám boltszám település lélekszám boltszám Jákfalva Borsod 510 3 Körösújfalu Békés 512 3 Kisszekeres Szabolcs 545 7 Dunatetétlen Bács-Kiskun 555 5 Hunya Békés 621 8 Felsőnána Tolna 637 3 Vezseny Jász-Nagykun 672 5 Garabonc Zala 700 5 Csikéria Bács-Kiskun 808 5 Magyarbóly Baranya 936 8 Forrás: KSH, BM Nyilvántartó, boltszám zárójelben: élelmiszer-nem élelmiszer)

Sokat számít egy-egy falu életében egy nagyobb település közelsége, a turisztikai lehetőségek (még a legkisebbeknél is), a közlekedési viszonyok. És ezek a boltok kis alapterületűek, jócskán 300 négyzetméter alatt. Kérdés így, hogy például milyen nagy lehet egy üzemeltetési határ alsó szintje.

Egy támogatási lehetőség akkor ér valamit, ha hosszabb távon segít megőrizni a boltot. Ehhez viszont nem csak adókedvezmény szükséges, hanem némi fejlesztés támogatás is.

Egyébként 2005 óta a boltok közel negyede tűnt el:

boltos világ 2005 2010 2015 2019 2019/2005 boltszám 166.738 151.911 141.133 128.046 – 38.692 ebből élelmiszer 48.622 43.517 42.271 38.510 – 10.112 iparcikk 106.835 97.337 88.800 79.875 – 26.960 üzemanyag 2.152 2.180 2.146 2.063 – 89 jármű, alkatrész 9.129 8.877 7.916 7.598 – 1.531 KSH, december 31., 2019: június 30.

