Ezt is a vírus hozta: a többség az önkiszolgáló kasszákat keresi

Négyből három vásárlás már önkiszolgáló kasszákon keresztül történik egyes CBA-üzletekben, ahol egy most zárult beruházás keretében – a magyar élelmiszerláncok közül elsőként – teljesen hazai fejlesztésű automata pénztárakat állítottak szolgálatba. A népszerűség egyik oka, hogy a koronavírus-járvány miatt a vásárlók szemében vonzóbbá vált a személyes érintkezés nélküli fizetés lehetősége. A technológia ráadásul sokaknak a munkaerőhiány egyik megoldása is.

„Nemzetközi tapasztalatok alapján a szakma 30-35 százalékra becsüli az önkiszolgáló kasszák használati arányát ott, ahol a hagyományos pénztárak mellett ilyenek is rendelkezésre állnak. Ehhez képest most azt látjuk, hogy az általunk telepített eszközöket már az indulás után néhány héttel is a vevők mintegy 75%-a veszi igénybe” – mondta Bessenyei István, az első teljesen magyar fejlesztésű önkiszolgáló kasszát fejlesztő Laurel Számítástechnikai Kft. tulajdonosa.

Az önkiszolgáló kasszák használatát nemrég az Országos Kereskedelmi Szövetség is javasolta a fizikai kontaktusok csökkentése, azaz a vásárlók és a dolgozók biztonsága érdekében. Az adatok szerint a többség tartja is magát ehhez, ha van rá lehetősége. „Látszik, hogy az események hatására a vásárlók a jövőben egész mást fognak keresni és értékelni az üzletekben. A biztonságuk sokkal fontosabb lesz, ezért többek közt az önkiszolgáló kassza is egyre népszerűbbé válik” – világított rá Felhősi Tünde, a CBA L&F Kft. stratégiai fejlesztési vezetője arra, miért üzemeltek be mostanra 8 boltjukban összesen 26 ilyen eszközt.

A Laurel felmérései azt mutatják, hogy egy önkiszolgáló kassza képes 60%-os vásárlási sebességet biztosítani egy jó pénztároshoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy már két ilyen automata berendezés képes növelni az áteresztőképességet úgy, hogy a munkaerőigényt is csökkenti, illetve segít, hogy a dolgozók más, fontos feladatokra koncentrálhassanak (pl. árufeltöltés). Mindez pedig nem utolsó szempont akkor, amikor a közelmúlt rohamait látva Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára is úgy fogalmazott, a kereskedelmi dolgozók „pokoli munkát végeznek”.

A helyzet mielőbbi megoldására a Laurelnél nagy elővigyázatosság mellett, fokozott tempóban, akár hétvégi munkavégzéssel telepítették a kasszákat, amelyek Felhősi Tünde szavai szerint „méltó vetélytársai a nyugati rendszereknek, sőt, több funkciójukban felül is múlják azokat.” Bessenyei István megjegyezte, megoldásuk iránt külföldről is érdeklődnek, ám a kialakult helyzetben idehaza is több száz önkiszolgáló kasszára lehet igény, így kapacitásaikat most elsősorban a hazai piacra koncentrálják.