Ezek kellenek ahhoz, hogy ne tűnjön el még több cég

A hazai cégvilág Achilles-ínja a hosszú távra tervezés. Az újonnan alapított vállalkozások ötöde ugyanis egy év, minden második cég pedig három év után megszűnik. Előrejelzések szerint a koronavírus-járvány nagysága és vége rendkívül bizonytalan, hazai szinten akár 5-7 százalékos GDP visszaesést is eredményezhet, ami a cégek várható életkorát még tovább csökkentheti. A 25 éves, K&H családi vállalatok kiválósági díjjal elismert Abrazív Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft. szerint azonban folyamatos fejlesztéssel, a munkavállalók megbecsülésével és a következő generáció felkészítésével jó eséllyel megalapozható a cég biztos jövője még a válság idején is.

A KSH legutóbbi adatai szerint 2017-ben csúcsot döntött a magyar vállalkozások száma: több mint 700 ezer működő vállalkozást jegyeztek, amelyek közül minden hetedik új volt. Utóbbiak esetében azonban azt is látni lehet, hogy egy év után minden ötödik megszűnik és három év után csupán minden második képes folytatni működését. Várhatóan a képet tovább árnyalja majd, hogy a járvány nagysága és lecsengése rendkívül bizonytalan. A nemzetközi gazdasági szervezetek a globális GDP 1,9 százalékos csökkenését vetítik előre, a Policy Agenda legfrissebb prognózisa szerint pedig hazai szinten akár 5-7 százalékos GDP-zuhanás is elképzelhető, ami nem csak az újonnan alapított, de a régóta jól működő vállalatok számára is óriási kihívást fog jelenteni.

„A K&H támogatási stratégiájának egyik fontos területe a vállalkozásösztönzés. Öt évvel ezelőtt hívtuk életre a K&H családi vállalatok kiválósági díjat, hogy elismerjük azokat a cégeket, amelyek jól átgondolt és kidolgozott stratégiával tudatosan építik működésüket. Ők azok, akik a mostani nehéz helyzetben is példát és bevált gyakorlataik alapján utat mutathatnak a vállalatok számára. A megrendelések visszaesése és a fizetési határidők kitolódása ugyanis pénzügyi nehézségekhez vezethet, ami a költségek újragondolására, valamint fizikai és humán erőforrás csökkentésre késztetheti a cégeket. A gyors döntések most szinte elengedhetetlenek, azonban a hosszútávú gondolkodás az, ami egy céget több generáción át életben tud tartani” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok szakértője.

A hosszútávú gondolkodás 3 alapköve – bevált válságkezelési gyakorlatok

A magyar vállalati szektor 70%-át családi vállalatok adják, nem mindegy tehát, hogyan reagálnak a jelenlegi körülményekre. A 2019-ben K&H családi vállalatok kiválósági díjjal elismert, egy gazdasági válságot már sikeresen túlélő Abrazív Kft. tapasztalatai szerint a folyamatos fejlesztés, a munkaerő megbecsülése és az utódok felkészítése lehet a kulcs a biztos jövőhöz.

„A fejlesztés elengedhetetlen, hiszen ezáltal lehet a gyorsan változó piaci körülményekhez és fogyasztói igényekhez könnyebben alkalmazkodni. Tapasztalataink szerint ezért 2-3 évente minimum 5-10%-os portfólió megújítás szükséges, hogy lépést tudjunk tartani a legújabb technológiákkal, elvárásokkal” – mondta el„Meglátásunk szerint egy vállalat hajtóereje a stabil és megbízható munkavállalói kör, ezért emberközpontú és családbarát szemlélettel, valamint folyamatos képzésekkel igyekszünk jól látható, biztos életpályát nyújtani dolgozóinknak. Emellett arra törekszünk, hogy erősítsük bennük az egybetartozás érzését, és hogy ők is lássák, a cég eredményessége vagy válságos időben a túlélése közös érdek” – tette hozzá

A harmadik elengedhetetlen és egyben igen kritikus pont az utódok kinevelése, akiket nem csak a vezetésre kell felkészíteni, hanem a vállalat minden egyes területébe be kell vonni. „Érdemes időben elkezdeni a folyamatot, mivel az új generáció kinevelése 5-10 éves időtávot is felölelhet. Fontos, hogy teret adjunk az új gondolatoknak is, hiszen a fiatalok friss szemlélettel, bátrabban és gyorsabban reagálhatnak a váratlan helyzetekre, ami szintén segítheti a túlélést” – hangsúlyozta ki Turák József.

A K&H Csoport

Az ország egyik vezető és országosan közel 4000 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 208 lakossági fiókot működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2300 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet

K&H Bank

2019 év végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 359 milliárd forint

mérlegfőösszeg: (IFRS konszolidált, nem auditált): 3 519 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 50,9 milliárd forint

K&H Biztosító

2019 év végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 17,2 milliárd forint

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 185,8 milliárd forint

biztosítástechnikai eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 7,8 milliárd forint

adózás utáni eredmény: (IFRS konszolidált, nem auditált): 5,8 milliárd forint