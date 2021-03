Ezek a számlabefizetés biztonságos módjai a vírusidőszak idején

A koronavírus-járvány mindenkit megtanított rá: azokat az ügyeket, amiket lehet, érdemes biztonságosan, online megoldással rendezni. Szerencsére így van ez a számlabefizetéssel is, azaz nem kell a hosszú sort végigállni a postán, megoldható a feladat az otthon melegéből és biztonságából is. Hogyan? Mutatjuk!

Az online számlabefizetés előnyei

A számlák befizetésére természetesen évek óta van lehetőség online megoldással, csak hát az emberi természet makacs, nehéz megváltoztatni, éppen ezért járt a többség a sárga csekkekkel a postára. Azonban egy éve megérkezett az életünkbe a koronavírus-járvány, amely fenekestül felforgatta a szokásainkat. A postán, zárt térben, tömegben eltöltött hosszú percek immár veszélyesnek számítottak, ezért jöttek az ajtó előtt, libasorban ácsorgó ügyfelek, ami szintén nem számít vonzó lehetőségnek. A megoldás? A számlabefizetés legbiztonságosabb módja egyértelműen az online ügyintézés, amely nem jár pluszköltséggel, és amely bármikor kényelmesen elvégezhető otthonról is.

Milyen lehetőségeim vannak?

Az online befizetésre többféle lehetőség létezik, ezek bemutatásához a tudnivalók a Vodafone számlabefizetésekről tájékoztatót vettük alapul. A fizetés megoldható asztali számítógépről, laptopról, valamint applikáció segítségével telefonról, tabletről is. Mindez nem csak azért biztonságos, mert nem kell más emberekkel találkozni, hanem azért is, mert a bankkártya adatait a lehető legnagyobb biztonságban kezeli a szolgáltató. Ami a PC-t és a laptopot illeti, a számlabefizetéshez elegendő felkeresni az adott cég, esetünkben a Vodafone honlapját, a keresővel megtalálni a befizetési felületet, majd megadni a kért adatokat. Előfordulhat, hogy ehhez be kell jelentkezni az ügyfélfiókba, ilyenkor egy telefonszám és egy jelszó kell a rendszernek. Ha ez megvan, a SimplePay szolgáltatáson át már mehet is a fizetési folyamat. A befizetés megoldható OTP bankautomatán keresztül, illetve csoportos díjbeszedéssel is, de ezeknél egyszerűbb az imént részletezett változat.



A fenti lehetőség évek óta létezik, sokan használták is, ám ahogy az okostelefonok egyre okosabbak lettek, kellett egy megoldás, ami ezeken keresztül is eredményes. A hagyományos böngészőkön át nem volt értelmezhető a folyamat, mert ami egy laptopon kényelmes, az az okostelefon apró kijelzőjén problémás. Maradva a példánál, a Vodafone erre a helyzetre kidolgozta a My Vodafone applikációt, ahová szintén be kell jelentkezni, a telefonszámot és a jelszót, vagy az ügyfélbiztonsági kódot kell ehhez használni. Ezt követően a menüpontok között ki kell választani a befizetés lehetőségét, beállítani a bankkártya adatait, megkeresni a befizetni kívánt összeget, majd néhány ujjmozdulattal rendezni az elmaradást. Létezik az úgynevezett gyorsfizetési funkció is, ilyenkor elég egyszer regisztrálni a használni kívánt bankkártyát, hogy aztán a jövőben azt automatikusan alkalmazza a rendszer. Az applikáció arról is tájékoztat, ha nincs elmaradt, befizetetlen számlánk – ilyenkor az egyetlen feladatunk, hogy örüljünk a jó hírnek. További hasznos megoldások is léteznek, amelyek egyszerűbbé teszik az életünket a vírushelyzetben, ezeket a Pénzkalauz oldalán kell keresni.