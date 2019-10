A TrustChain és Peak Financial Services a jogi és pénzügyek digitalizációjával segíti a magyar KKV-kat az innováció útjára lépni. Ezáltal egyszerűsíti és felgyorsítja a munkafolyamataikat, biztonságossá és átláthatóvá teszi az elszámolásukat, csökkenti a papírmunkával járó felesleges terheiket.

A TrustChain egy biztonságos digitális szerződéskötési platform olyan cégek számára, amelyek egy helyen szeretnék kezelni a beszállítóikat és a céges ügyfeleiket, egyszerűsítenék és felgyorsítanák a szerződéskötéseiket, valamint nyitottak az új digitális, pénzügyi megoldásokra.

Nemcsak időigényes, de buktatókkal is teli a számlák alapján történő elszámolás a munkatársakkal. Miért ne lehetne ez is egyszerű és gyors digitális folyamat? A digitalizált szerződések révén egyúttal felszámolhatók a céges házipénztárakban időnként eluralkodó káosz is! Mindez most egyszerűen kipróbálható a TrustChain oldalán egy céges prepaid bankkártyaszerződés megkötésével.

A Peak CashCard Business terméke a Mastercard üzleti prepaid kártya, amely kézenfekvő megoldást nyújt a digitális szerződéskötések pénzügyi vonatkozásaira is. A szolgáltatást kifejezetten a KKV- és a nagyvállalati szektor igényeire szabták. Használatával a cégek költséghatékonyan és átláthatóan kezelhetik mindennapi pénzügyeiket is. Az elszámolási és könyvelési folyamatok olyan egyszerűek és gyorsak, akárcsak a TrustChain által kínált szerződéskötések.

A két digitális szolgáltató együttműködésének köszönhetően mostantól mind a szerződések, mind a kiadások is online menedzselhetők. A kártyákhoz tartozó új generációs web- és mobil felület segít a tervezett kiadásokra szánt összegek elkülönítésében is, így kivédhető a túlköltekezés veszélye, illetve átláthatóvá válnak a könyvelési folyamatok.

Minden kártyához saját bankszámlaszám tartozik, melynek segítségével direktben tölthetők a vállalat bankszámlájáról a CashCard Business kártyák. Közöttük a tranzakciók 24/7 valós időben zajlanak. A kártyák a világ bármely pontján, bármikor egyszerűen használhatók, épp úgy, ahogy a digitális szerződéskötések is történnek.

Peak Financial Services jóvoltából azok a cégek, amelyek 2019. október 7. és november 4. között regisztrálnak a TrustChain digitális szerződéskötési platformján – https://trustchain.com/ – , automatikusan egy céges Peak kártyához is hozzájutnak.