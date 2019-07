EY: egyre vonzÃ³bb a kÃ¼lfÃ¶ldi befektetÅ‘k szemÃ©ben KÃ¶zÃ©p-Kelet-EurÃ³pa

A világ második legvonzóbb befektetési célpontja Közép-Kelet-Európa – közölte az EY nemzetközi tanácsadó cég hétfőn az MTI-vel az EY European Attractiveness Survey alapján, amely a tavaly megvalósult, munkahelyteremtéssel járó beruházásokat vizsgálta.

A felmérést a CSA Institute végezte 2019. január és február között 506 nemzetközi döntéshozó megkérdezésével.

A közleményben kitérnek arra, hogy Európában hat év után mérséklődött először a működőtőke-befektetések (FDI) száma, azonban a 6356 lezárt projekttel így is az elmúlt húsz év második legjobb eredményét produkálta a kontinens.

Kiemelték, Nyugat-Európa továbbra is a legvonzóbb terep világszerte a befektetők számára, 56 százalékuk sorolja a három legnépszerűbb célpont közé.

A felmérés eredménye alapján Közép-Kelet-Európa már a második legvonzóbb régió, megelőzve Észak-Amerikát és Kínát is.

A legtöbb európai működőtőke-befektetés továbbra is az Egyesült Királyságba irányult, a küszöbön álló Brexit miatt azonban érezhető a beruházók bizonytalansága. A brit piacot Franciaország, majd Németország követi a rangsorban. Magyarország a 15. helyen áll a tavaly elért 101 FDI-tranzakcióval – közölte az EY.



Kimutatták, hogy Európában a technológiai szektor továbbra is virágzik. 2018-ban 1227 munkahelyteremtéssel járó beruházás történt, ami az öt évvel ezelőtti érték duplája. A növekedés elsősorban az amerikai befektetőknek volt köszönhető, akik az összes tranzakció 37 százalékáért feleltek. Ugyancsak erős volt a külföldi beruházási kedv olyan, hagyományosnak mondható európai iparágakban is, mint a szállítmányozás, a gépipar és a vegyipar.Sánta Miklós, az EY nemzetközi adózással foglalkozó vezetője a közleményben kifejtette, Közép- és Kelet-Európa az elmúlt harminc évben befektetési szempontból a kontinens műhelyeként működött. A szűkülő munkaerőpiac és az emelkedő bérek miatt azonban ez megváltozott, Közép-Európa már Nyugat-Európa elővárosa – fogalmazott a szakember.Rámutat Sánta Miklós arra is, hogy egyre több a jelentős hozzáadott értékkel bíró befektetés, így a munkaintenzív, alacsony bérekre építő FDI-projektek Európában is mindinkább dél és kelet felé irányulnak.(MTI)