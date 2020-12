ÉVOSZ: az építőipar 2021 első negyedévének a végére léphet túl a járvány következményein

A kormányzat otthonteremtési programjának, valamint az idén előkészített és a jövőre induló beruházásoknak köszönhetően az építőipar 2021 első negyedévének a végére léphet túl a koronavírus-járvány következményein – mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke pénteken az MTI-nek.

Koji László hozzátette, ahhoz, hogy az ágazat ismét tartós növekedési pályára tudjon állni, építésgazdasági akciótervre van szükség, amely a kormányzat és a vállalkozások feladatait egyaránt meghatározza.

A szakszövetség elnöke szerint a kormányzat szabályozással, megrendeléssel, támogatással és ellenőrzéssel tudja segíteni az építőipart, a cégek feladata az, hogy kormányzati segítséggel javítsák a hatékonyságukat, például képzésekkel, innovációkkal, amelyekbe a nagy és közepes cégeknek a mikro és a kisvállalkozásokat is be kellene vonniuk.

Közölte, mindez azért fontos, mert a 114 ezer építőipari cég közül 108 ezer 5 embernél kevesebbet foglalkoztat, vagyis mikrovállalkozás vagy önfoglalkoztató.

A szakszövetség elnöke pozitívan értékelte a kormány otthonteremtési programját, ugyanakkor megjegyezte, hogy annak elemei – az 5 százalékos lakásáfa ismételt bevezetése, a családi otthonteremtési kedvezmény kibővítése – a piacnak csak a keresleti oldalát élénkítik. A kínálati oldalon is szükség lenne ösztönzőkre: a kis- és közepes vállalkozásoknak beruházásra és képzésre igényelhető támogatásra – tette hozzá.

Koji László elmondta, hogy az ÉVOSZ az építőipar helyzetéről folyamatosan egyeztet a kormány képviselőivel, a legutóbbi tárgyaláson az akcióterv kidolgozása mellett épületenergetikai és az ágazat fehérítésére vonatkozó javaslatokat is bemutattak.

Az eredeti tervek szerint 2021 január 1-től lépnek életbe az új épületenergetikai előírások, a szakszövetség azonban javasolta a kormánynak, hogy adjon fél éves haladékot az ügyben, mert a járvány miatt sok létesítmény átadása jövő év elejére fog csúszni.



Az építési piac fehérítésénél pedig azt javasolták, hogy az építési beruházási célú közbeszerzéseknél csak azok a cégek tehessenek ajánlatot, amelyek bizonyítani tudják, hogy dolgozóiknak megfizetik az elvárt bérminimumot, amelynek el kell érnie a nemzetgazdasági átlagnak legalább a 70 százalékát.Koji László 2020-ról megjegyezte, az építőipar teljesítési értéke idén, 2018-hoz hasonlóan 4000 milliárd forint, az eredménnyel a szakszövetség elégedett.Elmondta, hogy a koronavírus-járvány az építőiparban csak most a második hullámban okozott csúszásokat: körülbelül 2000-2500 lakás átadása tolódik a járvány miatt jövőre. Ennek következtében bár az ÉVOSZ év elején még 25 000 új lakás átadásával számolt, ez a szám az előrejelzésük szerint az év végére nem lesz több 23 ezernél.(MTI)