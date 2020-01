Ã‰ves tÅ‘zsdei Ã¶sszefoglalÃ³: KissÃ© csÃ¶kkenÅ‘ forgalom mellett erÅ‘sÃ¶dÃ¶tt a BUX az idÃ©n

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe 46 082,82 pontos történelmi csúcson zárta az évet, így 6943,87 ponttal, 17,74 százalékkal múlta felül a 2018 végi 39 138,95 pontos záró értéket, a részvénypiac forgalma kis mértékben csökkent.

A BÉT forgalma a tavalyi 2791,12 milliárd forintról az MTI becslése szerint mintegy 2575 milliárd forintra csökkent. A vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az év során.

Akárcsak a tavalyi összesítésben, 2019-ben is az OTP érte el a legjelentősebb erősödést. A bank részvényei egy éve 11 290 forinton, idén 15 430 forinton fejezték be a kereskedést, éves erősödése így elérte a 36,67 százalékot. Az OTP december 13-án 15 850 forinttal az eddigi legmagasabb árfolyamát érte el.

Jelentős mértékben, 18,14 százalékkal erősödött a Richter is, papírjainak év végi értéke 5430 forintról 6415 forintra nőtt. A gyógyszeripari részvény árfolyama az év utolsó kereskedési napján elérte a 6485 forintot, ezzel megdőlt az éves csúcs, de elmarad a 7296 forintos történelmi rekordtól.

A Magyar Telekom csekélyebb mértékben, 1,36 százalékkal erősödött, árfolyama a tavalyi 440 forintról 446 forintra erősödött 2019 végére. Éves maximumát 476,5 forinttal érte el februárban.

A Mol árfolyama 2019-ben 4,48 százalékot esett, a részvények ára 3078 forintról 2940 forintra csökkent. Éves maximuma április 24-én volt 3450 forinton.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX év végi értéke 3772,99 pontról 3851,46 pontra emelkedett egy év alatt, így 2,08 százalékkal nőtt.



2019-ben egy új részvénysorozatot vezettek be a BÉT standard kategóriájába: az MKB Bank 100 milliárd forint össznévértékű törzsrészvényeit május 30-án vették fel a tőzsde terméklistájára, és június 17-én indult meg a kereskedés a bank részvényeivel. A tőzsdei bevezetéssel egyidejűleg nyilvános tranzakcióra nem került sor.Július 1-jén elindult a tőzsde új kötvénypiaca, a BÉT Xbond, amelyet a kötvénykibocsátást tervező vállalatok számára hoztak létre a Magyar Nemzeti Bank (MNB) növekedési kötvényprogramjához (nkp) kapcsolódóan, amely szintén 2019. július elsejével indult. Az új piac a professzionális kötvényvásárlókat célozza meg.2020. január 1-jén lejár a BÉT részvénykategóriájának új feltételrendszeréhez kapcsolódó türelmi idő. A módosítást 2019. január 1-jén vezették be azzal a kikötéssel, hogy a tőzsdére már bevezetett kibocsátók 1 év haladékot kapnak.A változás értelmében a standard kategóriába 250 millió forintos árfolyamérték a belépési küszöb. További feltétel a legalább 10 százalékos közkézhányad (vagy 100 millió forint értékű papír forogjon közkézen, vagy legalább 100 tulajdonosa legyen a vállalatnak), valamint legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezzen.(MTI)