Európai Számvevőszék: az EU pénzgazdálkodása már harmadik éve javulást mutat

Az Európai Unió pénzgazdálkodása immár harmadik éve folyamatos javulást mutat, a nagy kockázatú területeken – ilyen például a vidékfejlesztés és a kohézió – ugyanakkor továbbra is nehézségek vannak – közölte az Európai Unió luxembourgi központú számvevőszéke a 2018-as adatokat rögzítő éves jelentésében kedden.

A jelentés szerint az unió 2018-as kiadásainak jelentős része nem tartalmazott lényeges hibát, s mivel az ilyen hibák már nem általános érvényűek a kiadásokat tekintve, a számvevők korlátozott véleményt fogalmaznak meg a beszámoló alapjául szolgáló pénzügyi tranzakciók szabályszerűségéről.

Mint közölték, az uniós kiadások terén tapasztalt szabálytalanságok általános szintje nem változott lényegesen az előző két évhez képest. A számvevők a 2018-as kiadások hibaszintjét 2,6 százalékra becsülték. Ez az arány 2017-ben 2,4 százalék, 2016-ban pedig 3,1 százalék volt. A hibák elsősorban a nagy kockázatú kiadási területeket – többek között a vidékfejlesztést és a kohéziót – érintették, ahol az uniós költségvetésből a korábban felvetődött költségeket térítik meg a kedvezményezetteknek. Ezekre a kiadási területekre összetett szabályok és támogathatósági kritériumok vonatkoznak, ami hibákat eredményezhet – írták.



A számvevőszék szerint az unió jelenleg – intézményi vezetésének megújítását és az idei európai parlamenti választásokat követően – jelentős válaszút előtt áll, és meg kell ragadnia a lehetőséget arra, hogy eredményeket mutasson fel. Mivel az uniós költségvetés az összes tagállam együttes bruttó nemzeti jövedelme legfeljebb 1 százalékának felel meg, létfontosságúnak nevezték, hogy az uniós kiadások ne csak a szabályoknak feleljenek meg, hanem eredményeket is hozzanak.A számvevők rávilágítottak továbbá az uniós költségvetés és pénzgazdálkodás előtt álló kihívásokra is, amelyek az új hosszú távú, 2020 utáni költségvetési ciklus előtt még nagyobb jelentőséget nyernek. A jelenlegi többéves pénzügyi keret közel felét kitevő strukturális és beruházási alapok tagállami felhasználása a megújult lendület és az igénylések jelentősen megnövekedett összege ellenére 2018-ban továbbra is alacsony szintű maradt. Véleményük szerint az Európai Bizottságnak intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy az új, 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keret első éveiben – a jelenlegi pénzügyi keret késedelmes igénylései miatt – ne kerüljön indokolatlan nyomás alá a kifizetési szükségletek alakulása.Ezenfelül az uniós költségvetés támogatta garanciák összegének növekedése – 2018 végén 92,8 milliárd euró – súlyosbítja az uniós költségvetés kockázati kitettségét – tették hozzá.(MTI)