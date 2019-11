Európai Bizottság: egyetlen eurózóna-tag jövő évi büdzsétervezete sem sérti súlyosan az előírásokat

Egyetlen euróövezeti ország költségvetés-tervezete sem utal arra, hogy “különösen súlyosan” megsértené a Stabilitási és Növekedési Paktum követelményeit a következő évben – írta friss jelentésében az Európai Bizottság.

Kilenc tagállam – Németország, Írország, Görögország, Ciprus, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia és Ausztria – 2020-as büdzséjavaslata megfelel a szabályoknak a szerdán közzétett értékelés szerint.

Észtország és Lettország “nagy vonalakban” megfelel az előírásoknak. Nyolc tagország – Belgium, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország – esetében viszont fennáll a kockázata annak, hogy jövőre nem teljesülnek a Stabilitási és Növekedési Paktumban rögzített követelmények.

Az előrejelzések azt mutatják, hogy Belgium, Spanyolország, Franciaország és Olaszország esetében az adósságcsökkentési referenciaértékre vonatkozó követelmények sem fognak teljesülni.

A brüsszeli testület emellett elfogadta a Görögországról szóló negyedik jelentést a megerősített felügyeleti keretben. Ebben megállapították, hogy az ország jövő évi költségvetése növekedésbarát módon teljesíti az elsődleges többletre vonatkozó célokat, s a kormány megtette a kellő intézkedéseket annak érdekében, hogy szélesebb körű reformprogramja előmozdításával összefüggésben megvalósítsa a 2019 közepére vállalt konkrét reformokat.

“Miközben egyre több veszély fenyegeti Európa gazdasági növekedési kilátásait, megnyugtató azt látni, hogy egyes tagországok, például Németország és Hollandia, a beruházások támogatására használják költségvetési mozgásterüket. Azonban módjukban állna többet is tenni” – mondta Valdis Dombrovskis euróért és szociális párbeszédért felelős bizottsági alelnök.

“Másrészt a nagyon magas adósságszinttel rendelkező tagországoknak – például Belgiumnak, Franciaországnak, Olaszországnak, Spanyolországnak – ki kell használniuk az alacsonyabb kamatkiadásokat adósságuk csökkentése érdekében. Ezt elsődleges céljukká kell tenniük” – tette hozzá.

Idén július óta egyetlen euróövezeti tagállam sem áll túlzottdeficit-eljárás alatt, ami 2002 óta most fordul elő először.

Az eurózóna GDP-arányos államadóssága várhatóan továbbra is csökkenő pályán marad, és a 2019-es 86 százalékról 2020-ra 85 százalékra mérséklődik.(MTI)