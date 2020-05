EstÃ©tÅ‘l zivatarokra figyelmeztet a meteorolÃ³giai szolgÃ¡lat

Estétől a hidegfront mentén északnyugaton a záporok mellett néhol zivatar is előfordulhat – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez hétfőn eljuttatott veszélyjelzésében.

A hidegfront átvonulásával északnyugat felől egyre többfelé várható csapadék. Az eső, illetve a záporok mellett helyenként zivatar, heves zivatar is előfordulhat. A zivatarokat viharos – a heves zivatart akár 90 kilométer/óránál is erősebb – szél és jégeső kísérheti.

A napközben megerősödött szél még az éjszaka első felében is nagy területen erős lesz, néhol viharoshoz közeli. Kedd délelőttig további viharos lökések várhatók északnyugaton, illetve a Dunántúli-középhegység térségében, majd a déli órák környékétől fokozatosan mérséklődik a légmozgás.

A zivatarveszély miatt Győr-Moson-Sopron megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki keddre.



Emellett Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére az erős szél miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.Az előrejelzés szerint kedd hajnalban 6-16 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten enyhébb idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13-18 fok között valószínű, de a tartósabban felhős délnyugati tájakon 12 fok is lehet.(MTI)