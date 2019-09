Erste Future Befektetési Program: befektetési csomag egy utalással, havi pár ezer forinttól

Egyetlen egyszerű utalással választhatnak kockázatvállalási hajlandóságukhoz, vagy a jövőről alkotott elképzeléseikhez illeszkedő befektetést az Erste ügyfelei. Az Erste Future Befektetési Programban már néhány ezer forintos havi megtakarítással is részesedhet bárki a részvénypiacok fellendüléséből, a jövő technológiáival foglalkozó cégek sikeréből, esetleg a zöld energiával, az energiahatékonysággal vagy az elektromos hajtású járművekkel foglalkozó társaságok növekvő értékéből.

Kedvezményes, rugalmas, kötelezettségek nélküli befektetési lehetőséget kínál mindenkinek az Erste megújított megtakarítási programja. Az Erste szakértői csomagokba gyűjtötték a lehetőségeket, így mindenki egyszerűen eldöntheti, hogy melyik befektetésben hisz a legjobban. Az ügyfelek egy online kalkulátor segítségével is választhatnak a megtakarítási termékek közül. A program egyszerű: a befektetésre szánt összeget csak át kell utalni, és a kiválasztott csomag kódját beírni a megjegyzés mezőbe. Az értékpapírszámlára így beérkező összegből automatikusan a választott csomaghoz tartozó befektetési alap kombinációt vásároltuk meg. Egy állandó átutalási megbízás segítségével lehetőség van havonta kisebb összegeket folyamatosan félretenni, így a megtakarítás automatizálható.

A részvételhez elegendő a befektetési szándék, nem szükséges értékpapírpiaci tapasztalat, széles körű tőkepiaci ismeret, az ügyfél mégis a számára megfelelő formát választhatja ki. Az Erste külön csomagokat kínál az alacsony, a magas vagy a közepes kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek, a megtakarítás tervezett időtávja, és a félre tehető összeg szerint. A program akkor is segítséget nyújt, ha az ügyfél leginkább azzal van tisztában, hogy mennyi pénzre lenne szüksége a jövőben. A tematikus befektetési csomagokkal az ügyfelek aszerint is tudnak választani, melyik piac növekedésében bíznak leginkább, vagy milyen értékrendben hisznek. A befektetési csomagok szólnak a fejlett és a fejlődő részvénypiacok mellett a jövő technológiáiról, a fenntartható fejlődésről, de lehet az ázsiai és a régiós piacokba is fektetni.

Mindemellett az ügyfelek tudnak élni a NYESZ-R és a TBSZ nyújtotta előnyökkel – választásuk szerint ezen adózás szempontjából kedvezőbb befektetési számlákra is utalhatják a félre tenni kívánt összeget. A kedvezményes számlák megnyitása az utalást követően szintén automatikus.

„Az Erste Bank kétszáz évvel ezelőtt azért alakult egy kis bécsi templomban, hogy a legszegényebbeket megtakarítási termékekkel segítse a boldogulásban. Ez a hagyomány kötelez bennünket arra, hogy a magasabb hozam lehetőségével kecsegtető befektetési termékeket azok számára is elérhetővé tegyük, akik csak kisebb összegeket tudnak félretenni” – hangsúlyozta Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: az Erste Future Befektetési Program az Erste Group leányvállalatai közül már Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, Romániában, és Horvátországban is elérhető, összesen közel félmillió ügyfél használja a szolgáltatást. Magyarországon jelenleg 20 ezer ügyfél alkalmazza az Erste megtakarítási programját. Átlagosan havonta 30 ezer forintot tesznek félre, ami jól mutatja, hogy nem kellenek milliók ahhoz, hogy a jövőnkről gondoskodjunk.

Cselovszki Róbert, az Erste Bank Pénz-, Tőkepiacok és Vagyonkezelés divízió vezetője szerint az alacsony kamatkörnyezetben a befektetők folyamatosan keresik azon lehetőségeket, ahol az általuk még elviselhető kockázatok mellett esély van nagyobb hozam elérésére. A befektetési jegyek olyan lehetőséget jelentenek, amelyek segítségével bármilyen kis összeggel el lehet indulni a befektetési piacon, ráadásul bárki adó- és járulékkedvezményekkel támogatott megtakarítási formákban gyarapíthatja vagyonát. Az Erste Future Befektetési Program előnye, hogy ez a forma rendkívül egyszerűen érhető el – az ügyfelek egyetlen utalással képesek befektetni, nem kell új programot, rendszert megtanulniuk ehhez.