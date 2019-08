Erste: az adÃ³zÃ¡s elÅ‘tti nyeresÃ©g 28,3 milliÃ¡rd forintra nÅ‘tt az idei elsÅ‘ hat hÃ³napban

Az Erste Bank Hungary adózás előtti eredménye 22,3 százalékkal, 28,3 milliárd forintra nőtt az idei első hat hónapban az egy évvel korábbihoz képest – mondta Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a hitelintézet sajtótájékoztatóján, hétfőn Budapesten.

Az Erste Banknál az idei első fél év végén az ügyfélhitelek állománya 1377,4 milliárd forintot tett ki, több mint 13 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a lakossági területen az új hitelek állománya 9 százalékkal nőtt, a vállalati hitelállomány pedig csaknem a negyedével emelkedett.

A hatékonyság tovább javult, a pénzintézet működési bevételei több mint 12 százalékkal nőttek, a működési kiadások viszont alig valamivel több mint 4 százalékkal emelkedtek – tette hozzá az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.

Jelasity Radován arról is szólt, hogy a bank jó teljesítményt ért el a vállalati hitelezésben és javult a minőség is: a nem teljesítő vállalati hitelek aránya (az npl-ráta) nem éri el az 1 százalékot sem. A bank teljes ügyfélhitel-állományában a nem-teljesítő hitelek rátája (npl mutató) egy év alatt 4,3 százalékról 2,9 százalékra csökkent az idei első fél év végére.



Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese közölte: a fogyasztási típusú kölcsönöknél az új kihelyezések 20 százalékkal haladták meg a tavaly első fél évit, míg az állomány 25 százalékkal nőtt egy év alatt. Kiugró eredményeket ért el az Erste Bank mikrovállalati üzletága is, az új kihelyezések 65 százalékkal bővültek, az állomány 81 százalékkal nőtt a tavaly június végihez képest.A magyarországi Erste csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon – a befektetések és a betétek együttes állománya – 9 százalékkal csaknem 2800 milliárd forintra nőtt egy év alatt idén június végére, ezen belül a befektetések aránya 60 százalék volt. A gyorsabb növekedésre tekintettel a tulajdonosok idén tavasszal a tavalyinál kisebb mértékű osztalék kifizetéséről döntöttek, amivel tovább erősítették a bank tőkemegfelelését – tette hozzá. Elmondta: a hitelintézet sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) 14 százalékra nőtt, míg 2018 második negyedévében 13,6 százalék volt.Kérdésre Harmati László közölte: a július elsejétől kínált babaváró hitelből 25 milliárd forint összegű kérelmet fogadott be az Erste Bank, ebből 15 milliárd forintot már folyósítottak is. Az érdeklődők közel harmada eddig nem volt az Erste ügyfele, a szerződők 40 százaléka budapesti lakos.(MTI)