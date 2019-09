Erősödött, de szerény maradt a növekedés az euróövezet magánszektorában augusztusban

Enyhén erősödött, de így is szerény maradt a növekedés az euróövezet magánszektorában augusztusban, miután a szolgáltatási ágazat csak részben tudta ellensúlyozni a feldolgozóipar teljesítményének csökkenését a beszerzésimenedzser-indexek tanúsága szerint.

Az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató szerdán közölt végleges adatai szerint a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokból képzett, összetett beszerzésimenedzser-index (BMI) 51,9 pontra emelkedett az előző havi 51,5 pontról. Elemzők az előzetes adattal megegyező értéket, 51,8 pontot vártak.

A növekedést az euróövezetben domináns szerepet játszó szolgáltatóipar hajtotta, beszerzésimenedzser-indexe 53,5 pontra kúszott fel a júliusi 53,2 pontról. Elemzők az előzetes adattal megegyező értékre, 53,4 pontra számítottak.

A közelmúltat jellemző trendbe illeszkedve augusztusban is jelentős különbség volt a szolgáltatások és a feldolgozóipar teljesítménye között. Az IHS Markit még hétfőn publikált felmérése szerint az euróövezeti feldolgozóipar beszerzésimenedzser-indexe 47,0 pontra emelkedett a hat és fél éves mélypontnak számító júliusi 46,6 pontról, de zsinórban a hetedik hónapja állt a növekedést és a csökkenést elválasztó 50 pontos küszöb alatt.



Augusztusban Franciaország, az euróövezet második legnagyobb gazdasága teljesített a legjobban. Az összetett BMI értéke 52,9 pontra, kilenchavi csúcsra emelkedett augusztusban az előző havi 51,9 pontról, a szolgáltatóipari beszerzésimedzser-index pedig 53,4 pontra nőtt a júliusi 52,6 pontról.Németországban, a legnagyobb euróövezeti gazdaságban is gyorsult a növekedés. A szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-index 54,8 pontra kúszott fel a júliusi 54,5 pontról, a kompozit BMI pedig kéthavi csúcsra, 51,7 pontra emelkedett a júliusi 50,9 pontról.Az adatokat kommentálva Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza rámutatott, hogy az euróövezet augusztusban is a gyenge és kiegyensúlyozatlan növekedés törékeny helyzetében maradt. Bár júliushoz képest javult a helyzet, az augusztusi adatokból azt lehet kiolvasni, hogy a harmadik negyedévben 0,2 százalékkal nő a hazai össztermék, és nem várható lényeges változás szeptemberben.Ágazatonként és országonként is nagyon vegyes a helyzet. A legnagyobb kérdés az, hogy a feldolgozóipar és a szolgáltatások teljesítménye közötti jelentős különbség meddig maradhat fent, mikor gyűrűzik át a feldolgozóipar gyengesége a szolgáltatásokba és a háztartásokba. A foglalkoztatottság lassuló növekedése, a munkaerőpiaci helyzet romlása a háztartások fogyasztásának visszafogását eredményezheti, és ezáltal gyengítheti a szélesebb gazdaságot. A gazdasági szereplők bizalmi indexe hatéves mélypontra esett, jelezve, hogy a vállalatok elkezdtek felkészülni a keményebb időkre – hangoztatta Williamson, hozzátéve, hogy mindezek miatt arra számít, az Európai Központi Bank kormányzótanácsa szeptemberben új gazdaságélénkítő intézkedéseket fogad el.(MTI)