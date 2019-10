ErÅ‘s kereslet mellett tovÃ¡bb drÃ¡gultak az Ãºj lakÃ¡sok Budapesten

Erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos négyzetméterár már eléri a 925 000 forintot – közölte a Cordia az MTI-vel, a cég legfrissebb átfogó felmérése alapján.

Az árak további emelkedése irányába hat az elemzés szerint, hogy az induló projektek száma csökken, a még 5 százalékos áfakulcs mellett megvásárolható otthonok kínálata egyre szűkül.

Pesten az átlagos négyzetméterár megközelítette a 890 000 forintot, Budán pedig az 1 millió 25 ezer forintot a harmadik negyedévben. A fővárosi átlagár az év eleji szintet 11 százalékkal haladta meg, a tavaly harmadik negyedévihez képest 16 százalékkal, a 2017 azonos időszakihoz viszonyítva több mint 34 százalékkal nőtt a Cordia adatai szerint.

A közlemény idézi Földi Tibort, a Cordia vezérigazgatóját, aki elmondta, hogy az áremelkedés üteme lassult, de ez nem jelent trendfordulót a budapesti újlakáspiacon, hiszen a kedvezményes áfakulcs kifutása, az újonnan induló projektek számának csökkenése, valamint a szigorúbb energetikai előírások teljesítése mind a további drágulás irányába hat.



A harmadik negyedévben az új otthonok kínálata stabil maradt, vagyis a tavalyihoz és az ez év eleji helyzethez hasonlóan a fejlesztők szeptember végén is mintegy 7000 lakást kínáltak eladásra – tette hozzá. Az induló projektekben található lakások száma csökkent: a július és szeptember között a piacon eladásra szánt mintegy 1500 otthon bő 20 százalékkal kevesebb, mint a 2018-ra jellemző negyedéves átlag.A Cordia vezérigazgatója jelezte: a tavaly év végi 6900-ról az idén október elejére 4700-ra csökkent az 5 százalékos áfával eladni szánt lakások kínálata.A kedvezményes áfakulcsot utolsó lehetőségként kihasználó vásárlókat számba véve az idei utolsó negyedév is hasonló számokat hozhat, így 2019 egészében mintegy 7000 új lakás találhat vevőre. Megítélésük szerint a következő években jelentősen szűkülhet az elérhető új otthonok száma Budapesten.A Cordia a Futureal-csoport tagja, Magyarország egyik vezető lakóingatlan-fejlesztője, mely számos lezárt és folyamatban lévő projekttel rendelkezik mind Magyarországon, mind a régió további országaiban (Románia, Lengyelország), Spanyolországban pedig egy pilotprojekttel van jelen. A vállalat eddig itthon és külföldön 5500 otthont értékesített, több mint 4000 lakás építése jelenleg is zajlik, további több mint 5000 otthon fejlesztését a napokban készítik elő.(MTI)