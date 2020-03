Erdogan: Washington azt kérte, hogy Ankara ne állítsa hadrendbe az orosz légvédelmi rendszert

Az Egyesült Államok azt kérte Törökországtól az amerikai Patriot légvédelmi rendszerért cserébe, hogy Ankara ne állítsa hadrendbe az Oroszországtól beszerzett Sz-400-as légvédelmi rendszert – írta a török sajtó kedden Recep Tayyip Erdogan elnök szavaira hivatkozva.

Erdogan a hétfői brüsszeli munkalátogatása után hazafelé a repülőgépen török újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az amerikaiak “eléggé felpuhultak” az orosz Sz-400-as ütegeket illetően. “Eljutottak arra a pontra”, hogy Ankara tegyen ígéretet, nem fogja hadrendbe állítani az Sz-400-asokat – mondta.

Törökország az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban elharapódzó harcok miatt, valamint a térség légterének biztosítása érdekében kért Patriot légvédelmi rendszert a közelmúltban az Egyesült Államoktól.

Ankara először február 20-án jelezte, hogy Washington rakétaelhárító rendszerrel támogathatja a NATO-szövetséges Törökországot, tehát azt követően, hogy több alkalommal heves harcok törtek ki Idlíbben a felkelőket támogató török hadsereg és a damaszkuszi kormányerők között. Damaszkusz csapatait azonban annak az Oroszországnak a légiereje segíti, amely a vonatkozó orosz-török megállapodást követően tavaly júliusban elkezdte leszállítani Törökországnak az Sz-400-asokat.



Washington korábban élesen bírálta az ügyletet, és válaszul befagyasztotta Ankara részvételét az amerikai F-35-ös harci repülő fejlesztési programjában, továbbá felfüggesztette a vadászbombázók eladását is Törökországnak. Az amerikai kormányzat amiatt aggódott, hogy a repülővel kapcsolatos érzékeny információk az orosz hírszerzéshez kerülhetnek.Erdogan a szíriai rendezés kapcsán arról beszélt, hogy a polgárháború következtében “romba dőlt” arab ország közös “talpra állítására” kérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt múlt csütörtökön Moszkvában. Felidézte: az északkelet-szíriai Kamisli város környéke kőolajkészletekben gazdag vidék, amelyet azonban az Ankara által terroristáknak tekintett szíriai kurd fegyveresek “zsákmányolnak ki”. “Putyinnak is van egy terve Kamislit illetően, ezért azt javasoltam az orosz elnöknek, hogy ha Moszkva a kitermelt kőolajból származó bevételeiből pénzügyileg támogatja Ankarát, akkor Törökország elvégzi a munka “építkezési részét” – közölte a török államfő.Kamisli az önhatalmúlag kikiáltott szíriai kurd autonómia központja, amelyet a kurd fegyveresek ellenőriznek, de ahol ugyanakkor az Oroszországgal szövetséges szíriai kormányerők is kiterjedt területet tartanak ellenőrzésük alatt, egyebek mellett a repülőteret is.(MTI)