EnyhÃ©n gyorsult az eurÃ³Ã¶vezeti magÃ¡nszektor nÃ¶vekedÃ©se jÃºniusban

Csakúgy mint májusban, júniusban is enyhén gyorsult, de gyenge maradt az euróövezet magánszektorának növekedése a beszerzésimenedzser-indexek tanúsága szerint.

Az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató pénteken közölt előzetes adatai szerint a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokból képzett, összetett beszerzésimenedzser-index (BMI) héthavi csúcsra, 52,1 pontra emelkedett az előző havi 51,8 pontról. Elemzők stagnálást, 51,8 pontot vártak.

A növekedést az euróövezetben domináns szerepet játszó szolgáltatóipar hajtotta, beszerzésimedzser-indexe ugyancsak héthavi csúcsra, 53,4 pontra kúszott fel a májusi 52,9 pontról. Elemzők változatlan értékre, 52,9 pontra számítottak.

A feldolgozóipar beszerzésimedzser-indexe minimálisan emelkedett, 47,7 pontról 47,8 pontra nőtt. Elemzők jobb adatra, 48,0 pontra számítottak.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági ágazat teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a csökkenését jelzi. Az előzőnél alacsonyabb 50 pont feletti érték a növekedési ütem lassulását tükrözi, a magasabb pedig a gyorsulását jelzi.

A két legnagyobb euróövezeti gazdaságban, Németországban és Franciaországban is a vártnál erősebben nőtt a magánszektor.



Németországban a szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-index 55,6 pontra nőtt a májusi 55,4 pontról, a feldolgozóiparé pedig 44,3 pontról 45,4 pontra emelkedett, míg a kompozit BMI 52,6 ponton maradt.Franciaország esetében az összetett BMI értéke 52,9 pontra, héthavi csúcsra emelkedett júniusban az előző havi 51,2 pontról. A szolgáltatóipari beszerzésimedzser-index 53,1 pontra nőtt a májusi 51,5 pontról, a feldolgozóiparé pedig 52,0 pontra kúszott fel 50,6 pontról.Az euróövezeti gazdaság lendülete tovább erősödött, elrugaszkodott az év eleji mélypontokról, ami azt sugallja, hogy túljutott a lassulás legrosszabb részén. Mindazonáltal a növekedési ütem továbbra is gyenge, a bruttó hazai termék negyedéves összehasonlításban 0,2 százalék körüli mértékben bővülhet a második negyedévben – mutatott rá Chris Williamson, a Markit vezető közgazdásza, hozzátéve, hogy növekedett a különbség a mag és a periféria között, míg Németország és Franciaország teljesítménye javult, az euróövezet többi tagállama közelebb került a stagnáláshoz.Williamson ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a növekedés nagyon erősen függ a szolgáltató ágazat teljesítményétől, a feldolgozóipar viszont mély válságban van továbbra is. Ezért összességében a növekedés nyomott marad, visszafogja a bizonytalanság és a kockázatkerülés. Továbbra is a hazai gazdaság és az exportpiacok gyengébb növekedése, a geopolitikai kockázatok fokozódása és a kereskedelmi háborúk miatti aggodalmak határozzák meg a helyzetet, vetik vissza a vállalati kiadásokat, beruházásokat és bizalmat.(MTI)