ENSZ-közgyűlés – Szijjártó: felgyorsítják a hitelszerződési tárgyalásokat Kínával a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez

Felgyorsítják a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez kapcsolódó hitelszerződésről szóló tárgyalásokat a Pénzügyminisztérium és a kínai Exim Bank között – állapodott meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vang Ji kínai külügyminiszterrel New Yorkban helyi idő szerint hétfőn.

A kínai támogatással készülő vasútvonal építésének kivitelezési szerződése ugyanis abban az esetben lép hatályba, ha megkötötték a hitelmegállapodást – emlékeztetett a magyar miniszter a megbeszélést követően az MTI-nek nyilatkozva.

Az ENSZ-közgyűlés ülésszakának helyszínén tartott kétoldalú találkozón megállapították, hogy Magyarország és Kína kapcsolata soha nem volt olyan jó, mint jelenleg.

Ez különösen örömteli annak fényében, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját – emelte ki Szijjártó Péter.

Elmondta: az ENSZ-en belüli együttműködés keretében megerősítették azt a megállapodást, amelynek értelmében Kína támogatja Magyarország tagságát az UNESCO végrehajtó tanácsában, Magyarország pedig támogatja Kína tagságát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában.



Szijjártó Péter a találkozón megerősítette, hogy Magyarország továbbra is zászlóshajója kíván lenni a Kína és a közép-, illetve kelet-európai országok közötti együttműködésnek, amely – mutatott rá – az érintetteken kívül az egész Európai Unió érdekét szolgálja.Megerősítették azt a közös törekvést is, hogy kínai egyetem jöjjön létre Magyarországon.Szijjártó Péter a találkozón kitért arra, hogy Magyarország kicsi, de nyitott gazdasággal rendelkező országként semmilyen módon nem érdekelt a kereskedelmi konfliktusok kiéleződésében. “Abban bízunk, hogy az Európai Unión kívüli két legnagyobb kereskedelmi partnerünk, az Egyesült Államok és Kína a kölcsönösség talaján állva tudja rendezni a jelenleg fennálló vitás kérdéseket” vámok, szigorítások bevezetése nélkül – fogalmazott a tárgyalás után.Hangoztatta, hogy Magyarország gazdasága exportorientált és nagyon versenyképes, hiszen a lakosság száma szerint a 92., az exportteljesítmény szempontjából viszont a 34. helyet foglalja el a világ országai között. Gazdasági érdekeivel ezért ellentétes mindenfajta világgazdasági korlátozás, vám vagy egyéb megszorító intézkedés.Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy az ENSZ-közgyűlés ülésszakának helyszínén kétoldalú találkozót folytatott bolgár kollégájával, Ekaterina Zaharievával is. Ezen oktatási és tudományos megállapodást írtak alá a két ország között.(MTI)