Ennyit kasszíroznak az online kasszák

Nem sok adat lát napvilágot az online kasszákon átfutó forintokról. Az MNB adataiból viszont kihámozható a nagyságrendje. Ez persze nem csak a boltos, hanem a többi szolgáltatónál is elköltött pénz, ami 2020-ban jócskán 15 ezer milliárd forint felett mozgott.

Az MNB a pénzügyeinkről készített friss tanulmányában érdekes adatokat tett közzé és most el is kottyintotta magát online kassza ügyekben. Némi dominózással ugyanis megfejthető a rejtvény, menyi pénz folyik is át az online kasszarendszeren.

A boltban vagy készpénzzel, vagy bankkártyával, esetleg Szép-kártyával, kuponnal is fizethetünk. És a különböző szolgáltatóhelyeken is. Az online kassza a hagyományos szolgáltatóhelyek többségében kötelező, hát most ennek járunk utána, amiben az igazi webáruházi, vagy más webes szolgáltatások nincsennek benne (azok nem futnak át az online kasszán, bár az átvevőpontos vásárlások egy része igen).

A statisztikában egyébként a különféle nagyobb szolgáltatási területek, például a boltok, vendéglátás, szálláshelyek teljesítménye külön is megjelenik, de a kisebbeké már nem (online kasszára kötelezettek a hagyományos boltosok mellett például a gyógyszertár, a gépjármű kereskedő, javító, -alkatrész kereskedő, a taxis, a vendéglátóhely, szálláshely szolgáltató, a kölcsönző, a plasztikai sebészet, diszkó, ruhatisztító, fizikai közérzetet javító szolgáltató, testedzési szolgáltató).

Kasszasoron: 15.741 milliárd forint

Az MNB friss tanulmánya a járványidőszak fizetési szokásait vizsgálja. Egyik megállapítása, ami ugyan nem nagy meglepetés, de érdekes most már részleteiben is látni, hogy a különféle vásárlásokért, szolgáltatásokért fizetve a járványos időszakokban többet és nagyobb arányban használjuk a bankkártyát, ugyanakkor a bankjegyekkel és az érmékkel kevesebbet fizetünk. 2020-ban is ugyanakkor továbbra is a készpénz volt a legnagyobb darabszámban (77 százalék) és összesített értékben (59 százalék) igénybe vett fizetőeszköz.

A teljes 2020-as év folyamán a vásárlások darabszámát nézve a kártyás fizetések aránya 5 százalékponttal 22%-ra növekedett a 2019-es megoszláshoz képest. E két fizetési mód mellett előfordulnak egyéb fizetési lehetőségek is, például pontgyűjtőkártya, SZÉP kártya, azonban ezek aránya elenyésző.

De hát mind a kártyás, mind a készpénzes fizetés a hagyományos boltokban, szolgáltatóhelyeken az online kasszában köt ki.

Értékben tehát a vásárlások, szolgáltatások ellenértékének 59 százalékát készpénzben és 41 százalékát elektronikusan fizették ki 2020-ban. Igen ám, de az MNB statisztikájából a kártyás fizetések értéke kiolvasható, így visszafelé lépegetve ebből kiszámolható a készpénzes vásárlások összege is. A kettő együtt pedig az online kasszasoros pénz:

kasszasor 2020 arány érték kártya 41% 6.454 készpénz 59% 9.287 összesen 100% 15.741 MNB, kártyás fizetés: vásárlás POS terminálon, hazai és külföldi kártyával együtt

Egyébként a családok fogyasztási célú kiadásainak teljes összege 2020-ban 22.527 milliárd forint volt.

(blokkk.com)