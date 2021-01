Engedélyezte a brit gyógyszerfelügyelet a Moderna oltóanyagának forgalmazását

Engedélyezte pénteken a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) az amerikai Moderna gyógyszergyár által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcina forgalmazását.

A Moderna vakcinája a több mint 30 ezer önkéntes bevonásával elvégzett klinikai próbákon 95 százalékhoz közeli hatékonyságot mutatott.

Ez a harmadik olyan oltóanyag, amelynek alkalmazását a brit szakhatóság jóváhagyta.

A MHRA – a világon elsőként – december elején a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcináját is engedélyezte, és a brit oltási kampány december 8-án ezzel az oltóanyaggal megkezdődött.

A brit felügyeleti hatóság a múlt hónap végén az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közösen kifejlesztett vakcinájának forgalmazását is jóváhagyta, és hétfőn ennek az oltóanyagnak a tömeges alkalmazása is megkezdődött az Egyesült Királyságban.

A Moderna vakcinájából a brit kormány eredetileg 7 millió dózist kötött le, de ezt később tízmillió adaggal megemelte, így jelenleg 17 millió dózisra szól a rendelésállomány.

Ez a vakcina a brit kormány várakozása szerint azonban csak tavasszal érkezik meg az Egyesült Királyságba.

A brit kormány a Pfizer/BioNTech-vakcinából eddig 50 millió, az Oxford/AstraZeneca-oltóanyagból százmillió adagot kötött le.

A brit oltási kampány ezzel a két vakcinával már nagy ütemben folyik.



Boris Johnson brit miniszterelnök csütörtök esti sajtótájékoztatóján elmondta: országosan már csaknem másfél millióan részesültek a koronavírus elleni vakcina első dózisában – többen, mint az EU-tagországokban együtt -, és náluk két-három héten belül igen jelentős mértékű immunitás alakul ki.Hozzátette: a kormány célkitűzése az, hogy a 68 millió lakosú Egyesült Királyságban február 15-ig 16 millióan megkapják a koronavírus elleni vakcinát.A hét végére ezernél több körzeti orvosi rendelőben, 223 kórházban, hét hatalmas oltóközpontban – köztük stadionokban és konferenciaközpontokban -, valamint kétszáz gyógyszertárban lesz lehetőség a vakcinák beadására.Ezeknek az oltási központoknak a kialakítása lehetővé teszi, hogy január 15-től naponta több százezren megkaphassák a koronavírus elleni vakcinát – mondta a brit miniszterelnök.(MTI)