Energiahivatal: május 1-jétől megújulnak a gumiabroncsok energiacímkéi

Május 1-jétől megújulnak a gumiabroncsok energiacímkéi – hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pénteken az MTI-nek küldött közleményben.

Kiemelték, az új címkék gumiabroncsok műszaki jellemzői, a gördülési ellenállás és a külső zaj nagysága mellett az energiahatékonysági szintekről is tájékoztatást nyújtanak a vásárlóknak.

Hangsúlyozták, a 2021. május 1-jétől életbe lépő EU-rendelet szerint a személyautók, buszok és tehergépkocsik gumiabroncsainak energiacímkéi egységes besorolást adnak az abroncsok műszaki jellemzőiről, többek között a gördülési ellenállásról, a nedves felületeken történő fékezésről és a külső zaj nagyságáról.

A címkék segítségével a vásárlók az abroncsok energiahatékonysági besorolását is megismerhetik, a skála a zöld színnel jelzett A-tól (leghatékonyabb) a pirossal jelzett E-ig (legkevésbé hatékony) terjed. A zöld minősítésű gumiabroncsok gördülési ellenállása kisebb, ezért azoknak a járműveknek a mozgatása, amelyek ezeket az abroncsokat használják, kevesebb energiát igényel, ami alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást jelent – ismertetik a közleményben.

Kitérnek arra, hogy a címke az abroncsok vizes tapadásáról is információt nyújt, a rövidebb fékutat az A, a leghosszabbat az E betű jelöli, minél sötétebb kék színű a nyíl, annál rövidebb a fékút. Az új címkék a gumiabroncsok terhelhetősége és sebességkategóriája mellett hó- és jégtapadási információkat is tartalmaznak, a címke jobb felső sarkában elhelyezett QR-kód leolvasásával pedig az Európai Bizottság energiacímkéket részletező adatbázisában böngészhetünk.



A hivatal közleményében felidézi, hogy 2021. március 1. óta a fogyasztók a leggyakrabban vásárolt háztartási eszközök, televíziók és fényforrások termékismertetőiben már új energiacímkékkel találkozhatnak. Az ezeken található információk a fogyasztók tájékozódását és tudatos döntését segítik, hiszen a termékek ára mellett fontos tényező az is, hogy a kiválasztott termék milyen energia-felhasználási tulajdonságokkal rendelkezik, azaz mennyi villamos energiát, vagy vizet fogyaszt használata során – tájékoztatott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.(MTI)