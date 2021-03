Energiahivatal: 3,7 százalékkal nőtt a hazai villamosenergia-felhasználás tavaly decemberben

Magyarországon a villamosenergia-felhasználás 4160 gigawattóra (GWh) volt tavaly decemberben, 3,7 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a tavaly decemberi 2941 GWh bruttó villamosenergia-termelés 47 százaléka volt nukleáris eredetű, 29 százalékát biztosította földgáz, 12 százalékát szén és széntermékek, 11 százalékát pedig megújuló energiaforrások.

A megújuló energiaforrásból termelt áram felét a biomassza, 15 százalékát a nap, 16 százalékát pedig a szél biztosította. A megelőző év azonos időszakához képest a biomasszából, a napenergiából és a kommunális hulladékból termelt villamos energia mennyisége emelkedett, míg a szél- és a vízenergiából termelt mennyisége csökkent, a biogázból és a geotermikus forrásokból származó energia mennyisége pedig nem változott.

Az országos primer energiatermelés 43,19 petajoule (PJ) volt tavaly decemberben, 3 PJ-lal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A szén és széntermékek termelése 0,35 PJ-lal, a kőolaj és kőolajtermékek termelése 0,21 PJ-lal emelkedett, míg a földgáz termelése 0,39 PJ-lal, az elsődleges megújuló energiaforrások termelése 1,51 PJ-lal, a nukleáris energiatermelés pedig 1,44 PJ-lal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Az országos primer felhasználás 113,25 PJ volt, ami 4,78 PJ-lal alacsonyabb az előző decemberinél.



A primer felhasználáson belül a szén és széntermékek felhasználása 0,01 PJ-lal, a kőolaj és kőolajtermékek felhasználása 2,77 PJ-lal, a földgáz felhasználása 0,37 PJ-lal, a megújuló energiaforrásoké pedig 0,74 PJ-lal csökkent, míg a villamos energia külkereskedelem 0,87 PJ-lal nőtt az előző év azonos időszakához képest.A földgáz belföldi felhasználása 47,305 PJ volt decemberben, egy százalékkal alacsonyabb, mint a megelőző év azonos hónapjában.A MEKH közölte azt is, hogy megújult formában adja közre havi energiastatisztikai adatait. A hivatalos adatok továbbra is megtalálhatók a MEKH szokásos publikációs felületein, de azok értelmezését, áttekintését már egy összefoglaló jelentés is segíti.A legfrissebb statisztikai adatok a tárgyhónapot követő 65. napon, míg az adatokat összefoglalóan tartalmazó primer mérleg a 70. napon érhető el, az első jelentés a 2020. decemberi számokat foglalja össze.(MTI)