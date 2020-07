Emelte a Conte-kormány támogatottságát az EU-csúcstalálkozó

Fennállása óta a legmagasabb szintre ugrott a Giuseppe Conte vezette kormány népszerűsége az EU-csúcstalálkozón kialkudott helyreállítási forrásoknak köszönhetően, a jobbközép ellenzéki koalíció mégis erősebb a kormánypártoknál az olasz sajtóban vasárnap megjelent felmérések tanúsága szerint.

Az olaszok hatvanegy százaléka támogatja a Conte-kormányt az Ipsos közvélemény-utató és a Corriere della Sera című napilap közös felmérése szerint. Ez négy százalékponttal több mint júniusban volt, és az eddigi legmagasabb népszerűségi ráta a Giuseppe Conte vezette kormány szeptemberi megalakulása óta.

Elemzők rámutattak, hogy az olaszok bizalmát a legutolsó uniós csúcstalálkozón elért eredmények növelték. A következő hétéves uniós keretköltségvetés és a koronavírus-járvány által sújtott gazdaságok masszív támogatását szolgáló helyreállítási alap forrásainak elosztása során az olaszok szerint a Conte-kormány jól védte Olaszország érdekeit, “elérte, amit akart”. A megkérdezettek sikernek tartják a Róma által “szerzett” 209 milliárd eurót, amelyet a kormány a gazdaság talpra állítására akar felhasználni. Olaszország kapta a helyreállítási csomag 28 százalékát.



Az olaszok többsége azonban úgy ítéli meg, hogy az eredményt nem a két kormánypárt, vagyis az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a baloldali Demokrata Párt (PD) érte el, hanem a miniszterelnök, Giuseppe Conte. A kormányfő népszerűsége ezért még kormányáét is meghaladja: Conte támogatottsága 65 százalékos, ennél magasabb csak áprilisban a járvány tetőzésekor volt, amikor az olaszok felsorakoztak a miniszterelnök bejelentette korlátozó intézkedések mögött.A mostani felmérésekből azonban az is kitűnik, hogy a miniszterelnök népszerűségének ellenére a jobbközép ellenzék pártjai erősebbek a kormánypártoknál. A Matteo Salvini vezette Liga, a Giorgia Meloni elnökölte Olasz Testvérek (FdI) és a Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszország (FI) hármasa 48 százalékkal bír. Hatalmasat ugrott az FdI, amely fokozatosan erősödik és elérte a 18 százalékot. Giorgia Meloni pártja a tavalyi EP-választáspokon 6,4 százalékot szerzett, és az egyetlen olasz párt, amely az utóbbi több mint egy évben erősödött. A legnagyobb olasz pártnak továbbra is a Liga bizonyul, de a tavalyi 34,2-ről 23,1 százalékra süllyedt támogatottsága, az FI pedig 6,9 százalékon áll.A 2013 és 2018 között legnagyobb pártnak számító M5S támogatottsága jelenleg 18 százalékkal áll, a PD-é pedig húsz körül. Az Il Giornale című jobboldali napilap kifejtette, hogy miközben a Liga, az Olasz Testvérek és a Hajrá Olaszország egységes koalícióban gondolkodik, a kormánypártok még a küszöbön álló választásokra sem választottak közös jelölteket.Szeptember 20-án és 21-én hat tartományban tartanak választásokat, valamint országos népszavazást az olasz parlament jelenleg ezerfős létszámának csökkentéséről. A pártok jelenlegi támogatottsága alapján – ha az alsóház képviselőinek száma 400-ra csökken – a jobbközép 220, a baloldal 180 mandátumot szerezhetne egy esetleges választáson. Az erőviszonyokat – ahogy az olaszországi politikában lenni szokott – a többségében baloldali mikropártok boríthatják fel. Ha ugyanis a parlamenti bejutás küszöbe továbbra is 3 százalék marad, többek között az Emma Bonino vezette Europa+ és a Matteo Renzi vezette Élő Olaszország dönti el, ki kerül a kormánypalotába.Korábbi felmérések szerint az olaszok kevesebb mint fele gondolja úgy, hogy a Conte-kormány kitart egészen 2023-ig. Több mint hatvanhárom százalékuk pedig azt mondta, hogy nem bízik meg az EU német elnökségében annak ellenére, hogy Olaszország jelentős forrásokat kapott.(MTI)