Emelkedtek a felvásárlási árak a csemegekukorica ágazatban

Kifogytak az európai konzervgyárak készletei csemegekukoricából, így a feldolgozók nagyon várják az idei termést, amely a szélsőséges időjárás miatt kissé elmaradhat hazánkban az elmúlt években átlagosan megtermelt 500 ezer tonnás mennyiségtől. Ennek ellenére Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be csemegekukorica termesztésben a világpiacon, hangzott el a Syngenta hagyományos hajdúszoboszlói ágazati rendezvényén.

Az elmúlt évhez képest a termelési költségek és kockázatok növekedése miatt mintegy öt százalékkal – körülbelül 30 ezer hektárra – csökkent a csemegekukorica hazai vetésterülete. Ez a tendencia nemcsak hazánkban figyelhető meg, hanem rajtunk kívül az összes nagyobb feldolgozó-kapacitással rendelkező országban – Franciaországban, Lengyelországban és Szerbiában is. Magyarország továbbra is főszereplője a piacnak, a feldolgozott, prémium minőségű európai csemegekukorica kétharmadát továbbra is a francia és magyar gazdálkodók és vállalatok állítják elő. A világpiac éllovasa az Egyesült Államok, ahol a stagnáló konzervipari feldolgozás mellett dinamikusan bővül a frisspiacra történő termelés. Nagyon fejlődnek az ázsiai országok, amelyek trópusi, szubtrópusi fajtákkal látják el a kínai és indiai piacokat, hangzott el a Syngenta hagyományos hajdúszoboszlói szakmai rendezvényén.

„Jó hírt jelent ezzel szemben, hogy korábbi készletek kimerülésével a felvásárlási árak is emelkednek és a fagyasztott csemegekukorica gyártókapacitás is bővült a tavalyihoz képest a bajai hűtő újraindításával és egy nyírlugosi beruházásnak köszönhetően”, ismertette Pereczes János, a Syngenta nagymagvú zöldségféléinek délkelet-európai menedzsere. A szakember kifejtette: a hazai termés döntő többsége, mintegy 95 százaléka konzervként és fagyasztva exportra kerül, a belföldi frisspiaci fogyasztás ezekhez képest elenyésző mértékű. A legnagyobb célpiacaink közé Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország és Lengyelország tartoznak.

Pereczes János a csemegekukorica idei termesztési szezonjával kapcsolatosan elmondta: a vetés indulásától kezdve számos körülmény nehezítette a hazai termelők munkáját. A száraz tavasz az első vetések kelésére kedvezőtlen hatással volt. Az átlagosnál jóval hűvösebb, csapadékos májusi időjárás pedig a vetések ütemezését és a kelést is nehezítette. A korai fajtáknál az átlagosnál erősebb golyvás üszög fertőzés csökkentette a termést és néhány helyen felütötte a fejét a kukorica csíkos mozaik vírusfertőzés. Az erre érzékeny fajták terméskiesése elérte a 25-30 százalékot is. A nyári viharok pedig jelentős károkat okoztak a rosszabbul gyökerező, gyengébb szárszilárdságú fajták megdőlésével. Kedvező, hogy a forró napok száma lényegesen elmaradt a tavalyitól. Az idei csemegekukorica minősége többségében jónak ígérkezik. „Még a feldolgozási időszak több mint fele előttünk van, de az összes termésmennyiség várhatóan valamivel elmarad a gyárak által tervezettől”, tette hozzá.

Mint Tóth-Csantavéri Szilvia, a vállalat növényvédelmi szakértője előadásában hangsúlyozta: évek óta a rovarkártétel elleni megelőző kezelés a legfontosabb teendő csemegekukorica termesztésénél. Az idei évben is megjelentek a kártevők, a gyapottok bagolylepke és a kukoricamoly is súlyos károkra képes mind a friss fogyasztásra, mind a feldolgozóipar részére értékesített állományban. Az esztétikai káron, az értékcsökkenésen túl másodlagos kártétel a sebzés, amely utat nyit egyéb kórokozóknak.

Az idei rendezvény vendégei valós termesztési körülmények közötti is megtekinthették a piacvezető Syngenta portfolióját, köztük azokat az újdonságokat, amelyek a következő években egyre nagyobb szeletet jelentenek majd a szegmensben.





„Cégünk piacvezető hibridje továbbra is a GSS 8529. Már az idén is nagy területen termelik ennek a fajtának a vírusrezisztens változatát, a GSS 6924-et, amelyet korábban GSS 8529 M néven ismerhettek meg a partnereink. Az erős vírusfertőzések miatt a fajta gyors további terjedésére számítunk. A feldolgozók kapacitásának jó kihasználásához rendkívül fontosak a korai hibridek. Az utóbbi években két korai szuperédes újdonság forgalmazását kezdtük el: a Strongstar és Sweetstar reményeink szerint egyre nagyobb területeken jelenik majd meg a közeljövőben”, hangsúlyozta hozzá Pereczes János.

A Syngenta 2018-ban felvásárolta az Abbot & Cobbs ( A&C) vetőmagcéget, amelyik a 5 legnagyobb csemegekukorica nemesítőház közé tartozik az Egyesült Államokban. Az A&C elsősorban a kiváló étkezési minőségű frisspiaci fajtáiról ismert. Az idei Syngenta bemutatón 5 A&C nemesítésű hibridet is bemutattak. Néhány éven belül várható, hogy a két nemesítő team közösen olyan új fajtákat fog előállítani, amelyek ötvözik a két cég fajtáinak előnyeit: az erős, többszörös betegség ellenállósággal rendelkező növények képesek lesznek kiemelkedő minőségű és mennyiségű termés elérésére.

A Syngentáról



A Syngenta a világ egyik vezető vállalata, 90 országban van jelen és mintegy 27.000 munkatársa van. A Syngenta Magyarországon évek óta piacvezető a növényvédő szerek területén. Cégünk Magyarországon vezető szerepet játszik szántóföldi vetőmagok nemesítésében, előállításában és forgalmazásában, valamint zöldség vetőmagok nemesítésében és forgalmazásában.

Elkötelezett célunk, hogy életre keltsük a növényekben rejlő lehetőségeket. Világszínvonalú tudományos eredményeink, globális hálózatunk, és partnereink iránti elkötelezettségünk képessé tesz minket arra, hogy növeljük a növények termőképességét, elősegítve ezzel az emberek egészségének és életszínvonalának javulását, miközben tudatosan óvjuk környezetünket. További információért keresse fel a www.syngenta.hu honlapot.

Jövőre vonatkozó megállapításokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatos figyelmeztetés. Ez a dokumentum jövőre vonatkozó nyilatkozatokat, előrejelzéseket is tartalmazhat. Ezen nyilatkozatok esetében fennáll az a kockázat, hogy a valódi eredmények eltérnek a jövőbe tekintő kijelentésektől. Kérjük, tekintse meg az ezzel kapcsolatos nyilvános Syngenta iratokat, melyet az egyesült államokbeli adatvédelmi bizottsághoz (Securities and Exchange Commission) benyújtottunk. Ezekben információt kaphat a kockázatokról és egyéb bizonytalan tényezőkről. A Syngenta nem rendelkezik kötelezettséggel az előretekintő kijelentéseinek aktualizálására, az érvényes eredmények, vagy új feltételezések elfogadására vonatkozólag. Ez a dokumentum nem képezi ajánlat, eladási, vagy kiadási felszólítás, vagy részvényjegyzési ajánlat részét. A dokumentum szerződéskötés alapját sem képezheti.