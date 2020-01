Emelkedett a megkezdett lakóingatlan-építések száma az Egyesült Államokban decemberben

A vártnál nagyobb mértékben emelkedett és 13 éves csúcsra ugrott a megkezdett lakóingatlan-építések száma decemberben az Egyesült Államokban, jelezve, hogy az alacsonyabb jelzáloghitel-kamatok élénkítik az ingatlapiacot és támogatják a szélesebb gazdaságot.

A kereskedelmi minisztérium pénteken közölte, hogy a szezonálisan kiigazított adatok szerint decemberben éves szintre vetítve 1 millió 608 ezer lakóingatlan építését kezdték el, ami novemberhez képest 16,9 százalékos, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig 40,8 százalékos emelkedést jelent. A decemberi abszolút érték 2006 decembere óta a legnagyobb, a havi összevetésű emelkedés üteme pedig 2016 októbere óta nem volt ilyen erős.

Elemzők arra számítottak, hogy 1 millió 375 ezerre rúgott decemberben a megkezdett lakóingatlan-építések évesített száma. Ez megegyezik a novemberi – a felülvizsgálat során 10 ezerrel megemelt – adattal.

A piac legnagyobb szegmensét jelentő családi házakból decemberben éves szintre kivetítve 1 millió 55 ezer ház építését kezdték el, ami 11,2 százalékkal több az előző hónapban mért 949 ezernél.

A tavalyi év egészében 1 millió 289 ezer 800 lakóingatlant kezdtek el építeni az Egyesült Államokban, ami 3,2 százalékkal haladja meg a 2018-ban mért 1 millió 249 ezer 900-at.

Csökkent viszont a kiadott építési engedélyek száma decemberben: évesítve 1 millió 416 ezerre süllyedt a novemberi 1 millió 474 ezerről, 3,9 százalékkal esett vissza. Elemzők havi szinten 1,9 százalékos csökkenést vártak a novemberi 1,4 százalékos növekedés után.



A tavalyi évben 1 millió 368 ezer 800 építési engedélyt adtak ki, 3,9 százalékkal többet mint 2018-ban.A befejezett lakóingatlan-építések évesített száma 1 millió 277 ezer volt, 5,1 százalékkal haladta meg a novemberi 1 millió 215 ezres értéket, a tavaly decemberi 1 millió 68 ezret pedig 19,6 százalékkal múlta felül.Tavaly 1 millió 250 ezer 600 lakóingatlan építése fejeződött be, 5,6 százalékkal több mint 2018-ban.Az ingatlanpiac fellendülésnek indult, miután a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve tavaly háromszor is kamatot csökkentett, aminek köszönhetően lefordultak több éves csúcsukról a jelzáloghitelkamatok. Egy hétfőn közölt felmérés eredményei szerint a lakásépítők körében csökkent kissé a bizalom, de így is több mint húszéves csúcs körül mozog. A lendületet továbbra is visszafogja a megfelelő telkek és a munkaerő hiánya, míg a fogyasztók, különösen az első lakást vásárlók, a kínálat szűkösségére panaszkodnak.Az amerikai jelzálogkölcsönzést finanszírozó országos intézmény, a Freddie Mac statisztikája szerint január közepén a 30 éves lejáratú fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata 3,65 százalékon állt. Egy évvel ezelőtt 4,45 százalékon állt ez a kamat. A tizenöt éves jelzáloghitelek hitelek átlagos kamata január harmadik hetében 3,09 százalékra, egy éve pedig 3,88 százalékra rúgott.(MTI)