Emelkedett a budapesti tőzsde forgalma októberben

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényforgalma októberben 219 milliárd forint volt, ami meghaladta szeptemberi 176,3 milliárd forintos forgalmat, azonban elmaradt az előző év azonos időszakában mért 234,6 milliárd forinttól – közölte a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint októberben 9,96 milliárd forint volt a napi átlagos kereskedési érték, ami meghaladta a szeptemberben elért 8,4 milliárd forintot, azonban elmaradt a bázis időszakban mért 11,2 milliárd forinttól.

A tőzsde részvényindexe, a BUX októberben 40 601 pontról, 42 160 pontra emelkedett a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően. Az október gyakran áresést hoz a világ tőkepiacain, ám az idén, elsősorban a globális monetáris lazítások miatt, ez az időszak is intenzív emelkedést hozott.

A forgalom 54,6 százalékát az OTP adta, a bankpapír árfolyama 6,1 százalékkal, 13 570 forintra erősödött, havi forgalma 119,7 milliárd forintot ért el. A papír árfolyama októberben 14 000 forint fölé is emelkedett, ezzel új történelmi csúcsot állított be.

A Richter 40,9 milliárd forintos forgalom mellett 5460 forintig menetelt, ez 9,9 százalékos emelkedésnek felelt meg.

A Mol-ról megjegyezték, hogy a harmadik negyedéves gyorsjelentését vegyesen fogadta a piac. Az olajipari részvény 37,4 milliárd forintos forgalom mellett 0,8 százalékot emelkedett és végül 2912 forinton fejezte be a kereskedést októberben.

A vezető részvények közül egyedül a Magyar Telekom gyengült, így 5,0 milliárd forintos forgalomban a papír árfolyama 0,2 százalékkal, 439 forintra csökkent októberben.

A kisebb forgalmú papírok közül a CIG Pannónia volt a legnehezebb helyzetben, a múlt hónapban, ugyanis 38,6 százalékot veszített értékéből.

A brókercégek közül az Erste volt a legaktívabb októberben, 109,7 milliárd forintos duplikált forgalommal. A forgalmi lista második helyét a Wood & Company szerezte meg 106,2 milliárd forintos adásvétellel, a harmadik helyen pedig a Concorde Értékpapír állt 100,7 milliárd forintos forgalommal.

(MTI)