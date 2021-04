Elvitel: na, ezek után rájuk fér a nyitás

Bő egy esztendeje nincs egy épkézláb órájuk a vendéglátósoknak: 1+6 hónapot tapostak le bezárt ajtók mögött, de a többi se volt korlátmentes. A veszteséges hónapok 600 milliárdot vettek el a vendéglátós piacból 2020 márciusa óta mostanáig. Így 2022-ben lesz 2019. A külföldi vendég még hiányozni fog egy darabig. Visszautak: árufeltöltőből pincér, biztonsági őrből zenész? És az áfa? A kedves vendégek egy része egyébként már kinyitott – a parki padon.

Összegereblyéztük, mikor, milyen mély gödörbe pottyantak a vendéglátósok az eddig eltelt esztendő hónapjai alatt (2020 márciusától a mai napig) a koronavírus járvány miatt. A legkeményebb kényszer előbb a 2020 márciusának végétől beléptetett vendéglőzár volt, bő hónapig tartott, de a fővárosiaknak és a Pest megyeieknek volt az másfél hónap is. A nyári időszak a lélegzetvétel ideje volt, a strandolók a víz alá dugták, a vendéglátósok a víz fölé emelték a fejüket.

Ősztől azonban indult az újabb járványhullám, kettő is egymás nyomában, melyeknek még nincs is vége. A kormányfő viszont április 14-én bejelentette, hogy 3,5 millió oltás után, április utolsó harmadában – a huszadikát követő napokban – legalább a teraszokat, kerthelyiségeket megnyithatják a vendéglősök. Eddig ez volt:

vendéglőzár 2020-21 időszak március 18-tól március 28-tól május 4-től, és 18-tól* június 18-tól szeptember 21-től november 11-től* korlát 15 óra, utána elvitel, házhoz szállítás elvitel, házhoz szállítás kerthelyiség, terasz nyitás, védőtávolság asztaltársaságonként dolgozóknak maszk viselete zárt térben 23 óra zárás elvitel, házhoz szállítás kormány-rendelet 46/2020. 71/2020. 168/2020. 285/2020. 431/2020. 484/2020. május 4-től: 18 megyében, május 18-tól: főváros és Pest megye, */: kivéve munkahelyi vendéglátás

Nyáron sem volt könnyű: a belföldi turizmus ugyan nekilendült, de a külföldről érkezőké alig moccant.

Elveszett 600 milliárd

A heti monitoros statisztika szerint márciusban az előző évihez képest, ami már akkor is bukott hónapnak számított, további közel 20%-kal csúszott lejjebb a vendéglős piac az online kasszaadatok alapján (február 26 és március 26 között 19,2%-kal). Így 2021 első harmada is kínkeserves volt a vendéglátóiparban. Várakozásunk szerint az április utolsó harmada a teraszos nyitás nyomán nyilván visszahozza az elveszett piac egy szeletét, de az összehasonlításban ügyelni kell arra, hogy pont 2020 áprilisában volt a vendéglátás mélypontja az első zárvatartási szakasszal (a piac háromnegyede bukott ki), így ehhez képest lehet növekedéssel számolni:

január február márc ápr 2021/2020 -48% -50% -23%* +50%** 2020/2019 +7% +10% -43% -76% KSH, érték: változás előző évhez képest, kiigazítatlan volumenindex, */: folyóáras online kasszaadatból becsülve, **/: előrejelzés

2020 egészében úgy bukott 400 milliárd forintot a vendéglátás, hogy az év eleji első két hónapban még növekedést könyvelhetett el a vendéglőhad. De ha márciustól számolunk (csak a veszteséges hónapokat nézve, levonva az év eleji növekedést), akkor a piacvesztés megközelítette az 500 milliárd forintot. És a 2021-es járványhónapok erre a veszteséghalomra rápakoltak még 100 milliárd forintot, így az előző esztendő márciusában leomlott vendéglátós piac vesztesége az áprilisi nyitásig elérte a 600 milliárd forintot (az egy évvel korábbi hónapokkal összehasonlítva).

2021-ben előreláthatóan a második félévben kapaszkodhat gyorsabban kifelé a gödörből a vendéglátás és 2022-ben lépheti túl a 2019-es szintet. 2020-ban a vendéglátás éves piacának harmadát veszítette el (mennyiségben, volumenben 32%-át), 1.063 milliárd forintos bevétel mellett. 2019-ben a piac 1.465 milliárd forint volt. És persze felfelé húzhatja a vendéglátás mérlegét Szép-kártyázás is, amiből eddig nem nagyon lehetett költekezni.

Látni azt is, hogy 2020 nyarán sem tudta elérni a korábbi szintet a vendéglátás, amikor igazából is be lehetett ülni. Ennek egyik oka, hogy korábban a vendéglátóhelyek bevételének negyedét a külföldi vendégek hozták a konyhára (2018-19-ben). A kormányfő arra viszont nem tért ki bejelentésében, hogy a bezárt szállodák vendéglői is kinyithatnak-e:

márc ápr máj … aug … nov dec év 2020/2019 -43% -76% -56% … -14% … -49% -53% -32% 2020 68 30 59 … 143 … 65 61 1.063 2019 111 114 125 … 156 … 119 124 1.465 KSH, érték: változás előző évhez képest, kiigazítatlan volumenindex, folyóáras

És persze akadt vendég, aki már újranyitott: egy parki padon, és az sem biztos, hogy elviteles étekféleséget majszolgatott, lehet, hogy a boltban vette az elemózsiát. De a társaság jó volt.

Létszám, bér, áfa művek

Nyilván sokat segít majd az újranyitást követően a teraszozás bérleti díjainak eltörlése, amit viszont bejelentett a kormányfő. Pénz is kell ugyanis az újranyitáshoz, lehet gondoskodni az ételféleségek alapanyagainak, italoknak a beszerzéséről (és utóbbinál belépett a sörszabály is a sörfőzdések érdekében). A vendéglátózást azért még segíti más támogatás is, de tudjuk, minden támogatás mindig kevés. És most nagy a mínusz.

Rázós kérdés a munkaerő kérdése. Az éttermek egy része nem élt az elvitelezés, házhoz szállítás lehetőségével és lesz, aki a teraszozásba már bele sem vág. Sok vendéglős már nem tud újranyitni. De aki igen, annak bizony vissza kell csábítania az időközben leépített munkaerőt is. Jó néhányan a kereskedelemben kötöttek ki, találkoztunk zenész biztonsági őrrel, pincér árufeltöltővel is. Volt olyan is, aki a futárszolgálatot erősítette, az asztalok helyett a járművek, gyalogosok között keringve. De az elvitelezés, házhoz szállítás nyilván visszaesik a régebbi szintek környékére, bár a járvány még mindig erős hulláma a kedves vendégek egy részét további óvatosságra is intheti. A szakács, pincér, mosogató visszakotorászása azonban mindent mérlegre dobva nem lesz könnyű feladat. Némi időleges gyógyír lehet, hogy a határokon túli zárások egy darabig még itthon tarthatják a korábban elcsámborgott munkaerőt is. De ha nyárig máshol is nagyobb számban nyitnak a vendéglők, akkor előbukkannak a régi gondok.

A vendéglátózás mostani áfaszabályai szerint az úgynevezett étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből) áfája csökkent a vendéglőzár idején, de ehhez el kellett vinni az étekféleséget. Az adóhatóság értelmezése szerint a helyben fogyasztás is feltétele volt az 5%-os kedvezményes áfakulcsnak (felszolgálással, vagy önkiszolgálással, de leülve egy asztalhoz), a bezárás előtti időszakban. Hát ez most nyilván így lesz újból. Az viszont kérdés, hogy az elvitelezés 5%-os áfakulcsa marad-e.

A munkahelyi vendéglátás áfája 27%. Ezek a vendéglátóhelyek nyitva maradhattak november 11-től, de az áfakulcs nem változott, akár leül a dolgozó a munkahelyi büfében, akár elbaktat az elemózsiájával a munkavégzés helyére. (Egyébként jó kérdés, hogy a munkahelyi étkezés áfakulcsa miért maradt még korábban 27%.)

(blokkk.com)