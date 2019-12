EltÃ¶rÃ¶ltÃ©k RomÃ¡niÃ¡ban az Ã¼zemanyag tÃ¶bbletadÃ³jÃ¡t Ã©s a rÃ©szmunkaidÅ‘s dolgozÃ³k tÃ¶bblet tb-jÃ¡rulÃ©kÃ¡t

A román parlament szerdán módosította az adótörvénykönyvet és eltörölte január 1-jei hatállyal az üzemanyagra kivetett többletadót, valamint a részmunkaidős dolgozókra kivetett többlet társadalombiztosítási járulékot.

A jogszabály-módosítást 280 törvényhozó támogatta egy honatya ellene szavazott két tartózkodás mellett. Az üzemanyag jövedéki adójára kivetett 7 eurócentes többletadót 2014-ben vezette be a Victor Ponta miniszterelnök vezette szociáldemokrata kormány. Az ideiglenes intézkedést 2016-ban nem hosszabbította meg a Dacian Ciolos által vezetett technokrata kabinet, ezért 2017-ben a szociáldemokrata Mihai Tudose vezette kormány megerősítette az előző szociáldemokrata kabinet döntését, így lényegében a jövedéki adó ugyanazon a szinten maradt. Most a 7 eurocentnek megfelelő 32 banival csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját.

A tervezetet a novemberben kormányra került liberálisok kezdeményezték, akik azt várják az intézkedéstől, hogy csökkenjen az üzemanyag ára. Igazságtalannak tartották ezt a többletadót, amelyet azzal az ürüggyel vezettek be, hogy autópályákat építsenek belőle, de valójában a kormánynak több bevételre volt szüksége az adócsökkentések, valamint a bér- és nyugdíjemelések fedezésére – állítják a liberálisok.



Hasonlóan igazságtalannak tartották a 2017-től hatályban levő, a részmunkaidős dolgozókat és az őket alkalmazó vállalatokat sújtó többlet tb-járulékot, hiszen minimálbér utáni járulékot voltak kénytelenek fizetni azok is, akik a minimálbérnél kevesebbet kerestek. Ez megnehezítette a részmunkaidős dolgozók alkalmazását. A tervezet ellen például az újságkihordó cégek tiltakoztak. A szociáldemokraták szerint mintegy 4,5 milliárd lej (942,5 millió euró) bevételtől esik el az államháztartás a két intézkedés nyomán.A román államháztartási hiány az idén eléri a bruttó hazai termék 4,4 százalékát, a jövő évi pedig 3,5 százalék lehet. A kisebbségi liberális kormány december közepére ígérte a 2020-as állami költségvetés bemutatását.(MTI)