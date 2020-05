Elkezdtek eladÃ³t keresni a boltok

Európában. Kinyitottak és keresnek, igaz, sokkal kevesebbet, mint korábban. Európa-szerte több mint 40 ezret, de ez csak fele a régi szintnek.



A koronavírus járvány alaposan megtépte a boltokat a határokon túl is, sokat bezárásra, leállásra kényszerített, hasonlóképpen, mint nálunk. Az újranyitás megindult már, ezzel együtt az eladókeresés is. A járványt megelőzően folyamatos volt a kereskedelemben a munkaerő hiánya, nálunk is, máshol is.

A kijárási korlátozások, tilalmak oldásával lassan, fokozatosan kezdett éledezni a boltos világ is. A gazdaságok lefékeződése sok helyen elbocsájtásokkal, leépítésekkel járt, így a vásárlási kedv még messze nem a régi. A kereslet sok területen alaposan vissza is esett. Másik oldalról munkaerő van a munkaerő piacokon, és úgy tűnik, a boltokban kisebb számban, mint korábban, de keresik az eladókat, pénztárosokat. És európai viszonylatban.

Az EURES, az uniós foglalkoztatási portál adatai szerint jelenleg több mint 40 ezer eladót, bolti dolgozót keresnek Európa-szerte. Ez nagyjából a fele a korábbi hirdetések számának, tehát a boltos világ lábadozása ennyire visszafogott a munkaerő piacán is.

Mindössze négy olyan európai ország van, ahol az uniós foglalkoztatási portálon ezernél több bolti eladót keresnek:

európai boltos álláspiac egy héten belül hirdetve egy hónapon belül hirdetve boltos állások 19.735 44.174 Németország 9.916 27.125 Franciaország 4.103 5.684 Ausztria 2.199 3.492 Belgium 1.171 3.272 Forrás: EURES, az EU foglalkoztatási portálja

Több mint négyezer pénztárost is keresnek az előbbieken túl, több mint felét ennek Németországban.

És nálunk: alig

A magyar boltos világot is alaposan megtépázta a járvány. Már március második felétől, de nagyobb mértékben áprilisban mélyrepülés jellemezte az iparcikkes boltok piacát. A május elejétől indított újranyitás után ugyanakkor még mindig nagyon óvatosak a vásárlók, ami kevesebb bevételt jelent a kereskedőknek, és úgy látszik, a boltosok is csak lassan lépegetnek előre. A webáruházak megszaladtak ugyan, de hát a hagyományos boltoknak még mindig sokkal nagyobb súlyuk van.

A magyar iparcikkes boltosok feltehetően valamilyen módon megtartották a régi eladók nagyobb részét, és a lassan, de éledező piac mellett ezért is kevesebb eladót keresnek, mint korábban.

A boltos eladó kereső hirdetések száma a nagy áruházláncok többségénél nálunk is megfogyatkozott. Egyrészt az élelmiszeres áruházak átvettek máshonnan dolgozókat, például a vendéglátásból, másrészt az iparcikkes körben a piac visszaépítésében a visszafogott vásárlási kedv még nem enged nagyobb teret a létszám bővítésének.

Az iparcikkes áruházak is nagyon szerény mértékben keresnek eladókat, de hát ennek a lassú piac visszaállás a döntő oka. És voltak boltok, akik ki sem tudtak nyitni újra eddig.

Előreláthatóan idővel – és a vásárlási kedv javulásával – szaporodni fognak a boltos álláshirdetések. Itt is, ott is.

(blokkk.com)