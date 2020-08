Elkezdődött a nyírbátori ipari park fejlesztése

Elkezdődött és várhatóan 2021 közepén fejeződhet be a nyírbátori ipari park több mint másfél milliárd forint értékű fejlesztése – hangzott el a nagyobbrészt uniós támogatású program projektrendezvényén a nyírségi kisvárosban szerdán.

Máté Antal (Nyírbátor jövőjéért egyesület-MSZP-Párbeszéd-Momentum-Össszefogás megyénkért-DK), a település polgármestere elmondta, a program előkészítése még 2015-ben indult a több multinacionális cégnek telephelyet biztosító, mintegy 57 hektáros ipari területen, de az időbeli csúszás és költségek növekedése miatt át kellett tervezni a teljes költségvetést, a kivitelezésekre pedig pluszforrást kell bevonnia az önkormányzatnak.

A 13 ezer lakosú kisváros ipari parkjában működő, főként dán, olasz és német tulajdonú cégek, illetve a kisebb vállalkozások ötezer embert foglalkoztatnak, a terület az elmúlt öt évben a munkaerő-létszámban, infrastrukturális- és területigényben gyakorlatilag kinőtte önmagát – ismertette a városvezető. Példaként említette, hogy a buszos társaságok 179 környékbeli és távolabbi településről hordanak szervezetten munkavállalókat dolgozni az ipari parkba, emellett jelentős a teher- és a személyautóforgalom is.

Az 1,5 milliárd forint értékű fejlesztési program egyik elemeként egy húszállásos központi buszmegállót, illetve buszöblöket építenek az üzemek mellett. A cégek igényét teljesítve bővítik az elektromos hálózatot, fejlesztik a kapacitása határát elérő alállomást, valamint földkábelekkel váltják ki a légvezetékeket. Ezzel 15 megawattos többletteljesítményt kapnak az üzemek, és új fogyasztókat is tud fogadni az elektromos rendszer – sorolta Máté Antal.

A finanszírozásról szólva elmondta, a megyei önkormányzattal közös konzorcium több mint egymilliárd forintot nyert el a beruházásra a Terület- és településfejlesztési operatív programban (Top). A megnövekedett költségek finanszírozására 200 millió forintos többlettámogatási igényt nyújtottak be, ezt a város további 200 millió forinttal egészíti ki, hitelfelvétellel.

Máté Antal megjegyezte, a tervek szerint elkerülő út is épülne, de ez a beruházás a támogatási jóváhagyásra vár. A projektelemek kivitelezési munkálatai a remények szerint 2021 nyarán fejeződhetnek be.

Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg nagyobb városai, így Kisvárda, Záhony, Mátészalka és Nyírbátor olyan fejlesztési potenciállal rendelkeznek, amellyel kiemelkednek a hasonló adottságú és lakosságú kisvárosok közül.

Olyan ipari övezeti gyűrű jöhet létre Nyíregyháza körül, ami rásegíthet a megyeszékhelyre és átvehet bizonyos funkciókat – fogalmazott.

Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője az M3-as autópályával is kapcsolatot biztosító elkerülő út fontosságát hangsúlyozva azt mondta, ez a beruházás nagyon fontos az ipari park jövője szempontjából, mivel a terület elérte fogadóképességének maximumát.

A nyírbátori ipari parkban működik többek közt a gyógyászati segédeszközöket előállító dán Coloplast, a német Diehl repülőgép-alkatrészgyára, a szintén német érdekeltségű, járműelektronikai alkatrészeket gyártó Rosenberger Magyarország Kft., illetve az olasz tulajdonú Serioplast és Farmol műanyag palackgyárai is.