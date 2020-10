Elismerést kapott a K&H vírusjárványra nyújtott társadalmi programja

Nemcsak a vírusjárvány terjedésének megelőzésében, de annak kezelésében is döntő szerepe volt a K&H egyhónapos, pénzügyi tudatosságra ösztönző adományozási programjának. A Covid19 idején nyújtott társadalmi szerepvállalásával a Bank ugyanis a lakossági és kkv ügyfeleit a vírusbiztos fizetési megoldások használatára ösztönözte, segítségükkel pedig összesen 50 millió forint értékben támogatta a járványkórházak gyógyító-kutatómunkáját. Programjával a K&H Bank és Biztosító idén elnyerte az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja pályázatán a Legfelelősebb Partner Különdíjat.

Idén az Effekt 2030 Díj pályázatán a Covid19 idején nyújtott társadalmi szerepvállalást is értékelték, ahol a K&H Bank és Biztosító pénzügyi tudatosságra ösztönző adományozási kampánya érdemelte ki a „Legfelelősebb Partner” címet. A K&H májusban egyhónapos kampányt hirdetett, mely során a lakossági és kkv ügyfelek minden online bankkártyás fizetése és átutalása után 10 forint került adományozásra a kiemelt járványkórházak számára, ezzel is ösztönözve a digitális banki termékek használatát a járvány idején. A program eredményeként május 31-ig 2 900 000 online tranzakcióra került sor, a Bank alapítványainak további pénzügyi hozzájárulásával így összesen 50 millió forintos támogatást nyújtott az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek és a Dél-Pesti Centrumkórháznak 10 ezer nm2 speciális vírusölő padlófelület megvásárlásához és a vírusfertőzés leküzdését támogató immunterápiák kutatásához. A K&H adományozási programja során két cél is megvalósult, hiszen amellett, hogy támogatta az egészségügyi intézmények gyógyító-kutatómunkáját, online banki szolgáltatásaival megelőzte a vírus terjedését.

„Megtiszteltetés számunka a díjazott vállalatok között szerepelni, hiszen ismét megmutathattuk, hogy digitális szolgáltatásainknak köszönhetően, lakossági és kkv ügyfeleinkkel, partnereinkkel és kollégáinkkal közösen még a legnagyobb, a mindennapjainkat gyökeresen megváltoztató krízishelyzetben is segíthetünk. A „Legfelelősebb Partner” cím elnyerése jól tükrözi azt az elkötelezettségünket, hogy vezető pénzintézetként felelősek vagyunk a társadalomért, amiben dolgozunk és élünk. Az aktuális társadalmi problémára nyújtott válaszunkban két dolog vezérelt minket: egyrészt az innováció biztosította lehetőségek kiaknázása, másrészt, hogy egyszerre segítsük a gyógyítást és a megelőzést, a vírus terjedésének megfékezését és az egészségügyi intézmények gyógyító-kutatómunkáját” – mondta el Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója

A kampány konkrét céljain és megvalósulásán túl a K&H Bank a vírushelyzethez igazította és digitalizálta szolgáltatásait. A pénzintézet mobilbankolással, e-PIN kóddal, 3000 dolgozó otthoni munkájával, digitalizált hitelfolyósítással, számlakedvezményekkel, a K&H Biztosító pedig a járványhoz kötődő haláleset, kórházi napi térítés, keresőképtelenség, munkanélküliség esetén történő hitelkifizetéssel, hiteltörlesztés átvállalásával a vírus okozta egészségügyi, pénzügyi károkat csökkentve a radikálisan megváltozott körülmények között is lehetővé tette ügyfelei és a társadalom számára is, hogy teljes és egészséges életet élhessenek.

