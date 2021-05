Elindult az új Mol Bubi

Elindult a megújult Mol Bubi budapesti közbringarendszer csütörtök délután.

Karácsony Gergely főpolgármester az átadás alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta, hét éve indult a Mol Bubi, így már itt volt az ideje, hogy megfiatalítsák, okosabbá, “menőbbé” tegyék a rendszert.

Hangsúlyozta, minden városvezetőnek az a dolga, hogy alternatívákat nyújtson a közlekedésben, s ebben nagy szerep jut az úgynevezett megosztott közlekedési eszközöknek, amelyeket minden városlakó használhat.

Az új kerékpárokról elmondta, könnyebbek, mint a régiek, és már fújt, defektmentes gumikkal szerelték fel őket, így komfortosabbak és könnyebb hajtani is a járműveket. Ugyanakkor könnyítettek a kölcsönzési procedúrán is – tette hozzá.

A főpolgármester jelezte azt is, azon dolgoznak, hogy az új Mol Bubi része legyen a fővárosi közösségi közlekedésnek, sokkal többen használják, ezért megtartanák a koronavírus-járvány idején bevezetett olcsóbb díjazást.



Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója azt mondta, cége innovatív megoldásokkal próbál hozzájárulni ahhoz, hogy a főváros mindenki számára élhetőbb legyen.Az elmúlt hét év alatt – a vezérigazgató szerint – rengeteg visszajelzést kaptak arról, hogy mivel lehetne a rendszert javítani. Ezek között megemlítette, hogy az új biciklik gyorsabbak, valamint kosárral és csengővel is fel vannak szerelve.Az új Mol Bubi applikáción keresztül ráadásul minden elintézhető, így nincs szükség többé személyes ügyintézésre – tette hozzá.Pantl Péter, a Mol-csoport kommunikációs igazgatója a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, érezhető lesz a különbség az új és a régi rendszer között, hiszen jelentősen megújult a Mol Bubi.Reményét fejezte ki, hogy nemcsak a városlakók, de a turisták is örömmel fogadják majd a közbringarendszert.Borsi Dávid, a BKK kommunikációs vezetője az MTI-nek elmondta, az új kerékpár súlya 21,4 kilogramm, így 3,1 kilogrammal könnyebb a régi biciklinél. A rendszerben 1200 kerékpár lesz, de ezt a mennyiséget csak fokozatosan érik el, jelenleg mintegy 800 érhető el a város 158 pontján.Hozzátette, a teljes mennyiséghez egy 400 darabos extra keretet is biztosítanak, így a rendszer bővíthető.A BKK terve az, hogy virtuális dokkolókkal bővítik a hálózatot, aminek az a lényege, hogy nincs szükség fizikai állomásokra, hanem GPS-lokáció alapján meghatározott helyszínekről lehet felvenni és letenni a kerékpárokat.(MTI)