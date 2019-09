Elindította szállodai üzletágát a WING Zrt. – közölte az ingatlanfejlesztő társaság pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint már folyamatban van az engedélyezése a MÜPA szomszédságában tervezett, 179 szobás, dunai panorámás szállodának, valamint a Liszt Ferenc repülőtérről csupán néhány perces távolságra elhelyezkedő, 187 szobás hotelnek, és előkészítés alatt áll egy kiváló lokációjú, több mint 300 szobaegységes hotelépület is. A vállalat mindemellett folytatja a további projektlehetőségek és potenciális partnerek keresését.

A WING az ingatlanpiac minden szegmensében jelen van, az elsődlegesnek számító irodaportfólió mellett az ipari, kiskereskedelmi és lakóingatlanok területén is. A nevéhez fűződik többek között a Telekom székháza, amely az ország legnagyobb irodaépülete, olyan speciális épületek, mint a Wizz Air repülőgépszimulátorral felszerelt oktatóközpontja, vagy az első, közösségi szolgáltatásokat kínáló innovatív lakópark, a díjnyertes Kassák Residence is.

A szállodafejlesztés területe sem ismeretlen a WING számára, a cég fejlesztésében valósult meg az építőipari nívódíjjal kitüntetett, közvetlen repülőtéri kapcsolattal rendelkező ibis Styles Budapest Airport Hotel. A WING tavaly elindította a cég egy meglévő irodaházának átalakítását 217 szobás szállodává a francia B&B szállodalánccal stratégiai partnerségre lépve.



Noah Steinberg, a WING elnök-vezérigazgatója a közleményben kifejti: a WING működésének húsz éve alatt széles körű tapasztalatot szerzett az ingatlanfejlesztés minden területén, pozíciójukat valamennyi szergmensben szeretnék tovább erősíteni. A szállodai üzletágat meglévő szakértelmükre alapozva azért indították el, mivel a WING jelentős potenciált lát az iparág dinamikus fejlődésében.A WING a hazai ingatlanpiac vezető, magyar magántulajdonban lévő vállalkozása, jelentős projektportfólióval, befektetési tevékenységgel és ingatlanszolgáltatásra specializálódott leányvállalatokkal. A cég minden piaci szegmensben aktív, irodákat, ipari és kereskedelmi célú ingatlanokat, valamint szállodákat és lakóingatlanokat fejleszt.(MTI)