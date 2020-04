ElemzÅ‘k: meglepÅ‘en jÃ³l alakult februÃ¡rban az ipari termelÃ©s

Az MTI-nek nyilatkozó elemzőket meglepte az ipari termelés viszonylag kedvező februári alakulása, a külföldi helyzet miatt akadozó ellátási láncok, az import alkatrész szállítások kimaradásai rosszabb eredményt vetítettek előre. Arra számítanak, hogy éves összehasonlításban márciusban már visszaesik az ipar teljesítménye és a második negyedévben eléri a mélypontot.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden kiadott első becslése szerint februárban 4,1 százalékkal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz mérve, a munka- és szökőnap hatástól megtisztított adatok szerint a termelés 1,7 százalékkal emelkedett. A legnagyobb súlyú feldolgozóipari alágak közül a járműgyártásban lassult, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában gyorsult a növekedés üteme.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető makrogazdasági szakértője az MTI-hez eljuttatott kommentárjában azt írta: arra számított, hogy a külföldi helyzet miatt akadozó ellátási láncok februárban már visszafogták az ipar teljesítményét, ezzel szemben nőtt a termelés. A KSH szűkszavú kommentárjából kiderül, hogy az ipari termelés növekedése mögött elsősorban az elektronikai és az élelmiszeripar jó teljesítménye áll. A kisebb ágazatokban már csökkent a termelés üteme, míg a járműgyártásban az előző hónaphoz képest mérsékeltebb ütemben nőtt a termelés. Mindez már előrevetítheti, hogy a nagyobb ágazatok (jármű, elektronika) márciusi leállásával jelentős csökkenés várható az ipari teljesítményben.

Az első két hónap jó ipari teljesítménye, valamint a kiskereskedelem átmeneti – pánik okozta – fellendülése azt jelentheti, hogy az első negyedévi GDP adat a kialakult veszélyhelyzethez képest kedvező képet fest majd, így az ING Bank vezető szakértője továbbra is a második negyedévre várja a krízis mélypontját.



Suppan Gergelyt, a Takarékbank vezető elemzőjét is váratlanul érte a kedvező adat, de ő is azzal számol, hogy márciusban már jelentősen visszaesik az ipari termelés. A hónap utolsó harmadában számos iparágban, így az autógyártásban, alkatrészek gyártásában, gumigyártásban teljesen leállt a termelés, ami feltehetően április nagy részére is áthúzódik, így áprilisban tovább eshet az ipari termelés.Az első negyedévet az első két hónap kedvező teljesítménye még megmentheti a mélyebb visszaeséstől, de a második negyedévben az ipari termelés még akkor is kétszámjegyű mértékben eshet vissza, ha májusban már stabilizálódik, majd júniustól fokozatosan elindul a termelés. A harmadik negyedévben közel kétszámjegyű felpattanás várható, de rengeteg a bizonytalanság a vészhelyzet mélységével, hosszával, és az azt követően várt élénküléssel kapcsolatban. Idén az optimista, V-alakú forgatókönyv szerint mintegy 4 százalékos visszaesést szenvedhet el az ipari termelés, amelyet jövőre akár 8-10 százalékos növekedés követhet – vélekedett Suppan Gergely.Regős Gábornak, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletága vezetőjének hasonlóképpen meglepetést okozott a februári ipari adat, mert a kínai beszállítási problémák miatt visszaesésre számított. Úgy véli, a növekedéshez hozzájárult a szökőnap-hatás is, de gyenge bázisidőszaki adat nem magyarázza a növekedést. Várakozása szerint a márciusi adaton már vélhetően érezhető lesz a koronavírus kedvezőtlen hatása az iparra: az autógyárak nagy része a hónap végén már nem működött.Az első negyedévben az ipar növekedési hatása semleges vagy kismértékben negatív lehetett, míg a második negyedévben már erőteljesebb negatív hatást vár a Századvég szakértője. Az ipari termelés helyreállásához egyrészt a termelési láncok újbóli működése, másrészt pedig a kereslet helyreállása szükséges, ezt pedig a kormányzati mentőcsomagok mellett elsősorban a vírushelyzet leküzdése segítheti elő, tette hozzá.Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szintén előre bocsátotta, hogy a februári adatokból még nem látszik a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatása. A februári adat lesz jó darabig az utolsó pozitív adat az iparról, a járvány miatti gyárleállások drasztikusan visszavetik a termelést. Az ipar teljesítményét meghatározza, hogy meddig tart a járvány, milyen lesz a lefutása. Az is kérdés, hogy a kormány gazdaságvédelmi mentőcsomagja mekkora támaszt, extra keresletet tud biztosítani az ipar számára. Fontos, hogy bár több nagy gyár leállt, de közel sem mindegyik, sok üzemben a járvány ellenére folyik a termelés – mondta a szakember.A mostani kilátások szerint, ha nem romlik a járványhelyzet, akkor talán április vagy május végén mérsékelt kapacitással újra elindulhatnak a leállított gyárak. Lesznek olyan ágazatok, amelyek ellenállóbbak a válsággal szemben, például az élelmiszeriparban rövid távon felfutás várható. A gyógyszeriparban kérdés, hogy a válság elleni küzdelem mekkora pluszt ad és az elhalasztott egészségügyi eljárások mennyivel vetik vissza a keresletet.Németh Dávid szerint tehát egyelőre pontos prognózist nem lehet mondani, úgy látszik, hogy másfél-két hónap részlegesen kieshet a teljes termelésből. Emiatt nem zárható ki, hogy két számjegyű lesz az ipar visszaesése 2020-ban.(MTI)