Elemzők: magas szinten stabilizálódik a munkaerőpiac

A munkaerőpiac magas foglalkoztatási és alacsony munkanélküliségi szinten stabilizálódik, és egyre nehezebbnek látszik friss munkaerő bevonása – így kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán megjelent adatait.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője emlékeztetett: a foglalkoztatottak száma már harmadik hónapja meghaladja a 4,5 milliót, tehát historikusan is magas szinten áll, 2010 azonos időszakához viszonyítva a foglalkoztatottak száma 776 ezerrel nőtt. Az adatokból ugyanakkor az is látszik, hogy egyre nehezebb feladat az új munkaerő bevonzása. A foglalkoztatási szint további növelésében segítséget jelenthet egyebek közt a nők és az 55 éven felüliek foglalkoztatásának növelése, akiknek munkaerőpiaci aktivitása az átlagosnál alacsonyabb. A folyamatot lassíthatja ugyanakkor az Európai Unió nagyobb gazdaságainak gyengélkedése, amely a külső keresletre és így különösen a nagyvállalatokra gyakorolhat negatív hatást.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az MTI-hez eljuttatott kommentárjában azt emelte ki, hogy rekord erős szinten látszik stabilizálódni a magyar munkaerőpiac. A foglalkoztatottak száma egy év alatt már csupán 0,3 százalékkal nőtt, az aktivitás pedig 0,1 százalékkal, ennek eredőjeként tudott mérséklődni az állástalanok aránya. A magyar munkaerőpiac legfőbb tartaléka továbbra is a nők alacsony foglalkoztatása. Ezt jelzi az is, hogy míg a nők munkanélküliségi mutatói javulni tudtak, a férfiaké nem változott.



A vállalatok továbbra is nehéz helyzetben vannak a friss munkaerő bevonását illetően. A 158 ezres munkanélküli csoport több mint 37 százaléka tartósan munkanélküli, vagyis nehezen foglalkoztathatónak minősül. Egyre komolyabb feladat hárul az államra, hogy munkaerőpiaci eszközök segítségével újabb embereket tudjon visszahívni a munkaerőpiacra, vagyis hogy aktivizálja a passzív rétegeket és a nehezen foglalkoztathatókat segítse az elhelyezkedésben. A másik oldalról viszont talán egyre kevesebb is lesz az igény az új munkaerőre. Ahogyan lassul a globális gazdasági növekedés és romlanak a kilátások, úgy a vállalatok is előbb-utóbb mérséklik a munkaerő iránti igényüket. Ennek fényében Virovácz Péter 2019 hátralévő részében és jövőre nem számít érdemi változásra a munkaerőpiacon, továbbra is 3,4 százalék körül ingadozhat a munkanélküliségi ráta.Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője az MTI-hez eljuttatott kommentárjában arra hívja fel a figyelmet, hogy a legjobb munkavállalási korú, 20-64 éves korosztály 75,3 százalékos foglalkoztatási rátája érdemben meghaladja az Európai Unió 73,2 százalékos átlagát, de további erőfeszítésekre van szükség az egyik fő versenytárs cseh gazdaság 79,9 százalékos rátájának eléréséhez.A munkanélküliség nyári szezonban nem megszokott minimális (2 ezres) növekedését az elemző annak tulajdonítja, hogy egyre többen térnek vissza a munkaerőpiacra és erőteljesen zajlik a közfoglalkoztatás leépítése is. A foglalkoztatási ráta Horváth András megítélése szerint még további legalább 4 százalékponttal javítható lenne összehasonlítva a versenyképesebb uniós tagállamokkal. Ez további 250-300 ezer új álláshely betöltését jelentené és ezt követően lenne kijelenthető a teljes foglalkoztatottság.A munkaerőhiányos állapot kedvező a munkavállalók alkupozíciója szempontjából és így a növekvő fogyasztás évek óta stabil lába tud lenni a hazai növekedésnek – jegyezte meg a Takarékbank elemzője.Varga Zsombor, az Erste Bank junior makrogazdasági elemzője szerint a számok alapján a hazai munkapiac közgazdasági értelemben továbbra is teljes foglalkoztatottsággal jellemezhető. A foglalkoztatottak számának előző években jellemző jelentős nyári emelkedése eddig elmaradt, amiből arra lehet következtetni, hogy a munkaerőpiac elérte természetes demográfiai határait. A munkaerőpiac lényeges szerkezeti változása nélkül nagyon valószínűtlen, hogy a jelenlegi rekord magas foglalkoztatási szám érdemben emelkedjen ebben a gazdasági ciklusban. A vállalatok munkaerő iránti kereslete erős, így továbbra is magas szinten stabilizálódhat a foglalkoztatás. A feszes munkaerőpiac és a lassuló ütemben, bár várhatóan továbbra is emelkedő bérek azt sugallják, hogy a belső fogyasztás az idei évben is fontos támasza marad a magyar gazdasági növekedésnek.(MTI)