Elemzők: folytatódott az ipar kilábalása

Folytatódott a kilábalás, április-májushoz képest kedvezőbben alakult az ipari termelés júniusban, a nagy súlyú járműgyártás ugyanakkor még nem talált magára – kommentálták a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatait az MTI-nek nyilatkozó makrogazdasági elemzők.

A KSH csütörtöki jelentése szerint az ipari termelés volumene 7,8 százalékkal elmaradt júniusban az egy évvel korábbitól, a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 12,2 százalékkal csökkent. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 17,1 százalékkal nőtt júniusban. A termelés az év első hat hónapjában 12,8 százalékkal kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője úgy látja, fokozott bizonytalanság mellett idén éves szinten 7 százalék körül csökkenhet az ipari termelés, jövőre bázishatások miatt azonban érdemi, akár 13-14 százalékos növekedés is várható.

A szakértő kommentárja szerint a következő hónapokban folytatódhat az ipar kilábalása, mivel az Audi győri gyárában június közepétől, a Mercedes kecskeméti gyárában pedig július végétől elindult a harmadik műszak, így a termelés visszaállt a járvány előtti szintre, a Suzuki esztergomi gyárában pedig június végén indult el a második műszak. A következő hónapokban már élénkülhet a kereslet az autók iránt, mivel áprilisban egyes országokban a szigorú kijárási tilalmak és az autószalonok bezárása miatt is 97-98 százalékkal csökkent az új autók forgalomba helyezése. A kereslet élénkülése azonban fokozatosan lehet magasabb – tette hozzá.



Az elemző az év hátralevő részében fokozatos élénkülésre számít az ipari termelésben. A koronavírus esetleges újabb hulláma ugyanakkor hátráltatná a kilábalást, de az egészségügy magasabb felkészültségi foka, a védőeszközök beszerzése és egyes ígéretes gyógyszerek várható terápiás alkalmazása miatt már nem kell az elmúlt hónapokhoz hasonló szigorú lezárásokra számítani – fejtette ki.Molnár Dániel, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági elemzője szerint az ipari termelés júniusi alakulása jó kiindulási alap lehet a V alakú kilábaláshoz, kockázatként említette ugyanakkor, hogy a járműgyártás továbbra sem talált magára.A szakértő kommentárjában jelezte: pozitív fejlemény, hogy Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnerétől, Németországból is kedvező adatok érkeztek, a várakozások felett bővült a megrendelés-állomány.Az elemző szerint az év hátralévő részében tovább emelkedhet az ipari termelés. Egyes ágazatok, mint az élelmiszeripar, már bővülni tudtak – hívta fel a figyelmet.Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a júniusi kedvező adatok után július-augusztusban ismét gyengébb teljesítményre számít, a nagy autógyártók ugyanis megtartják a szokásos nyári leállásokat, így az ipari kilábalás a nyári hónapokra megtorpan majd.Elemzésében jelezte, a járműgyártás továbbra is gyengélkedett júniusban, a többi főbb ágazatban a termelés szintje már kis mértékben emelkedett. Amíg az autóipar nem tud talpra állni, addig biztosan jelentős lemaradást görget majd maga előtt a teljes ipar – hangsúlyozta.A szakértő kitért arra, hogy az ipar teljesítménye a második negyedév egészében rendkívül gyenge volt, mind éves, mind negyedéves összevetésben csaknem negyedével zuhant a termelés volumene, ami negatív rekord. Mindez jelentős visszafogó tényező lehetett a bruttó hazai termék (GDP) alakulásában. A kiskereskedelmi és az ipari adatok alapján az elemző úgy látja, hogy a második negyedévben a GDP nagyjából 10,5 százalékkal zuhanhatott éves összevetésben.Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szintén jelezte, hogy az autógyártás nagyon hiányzik az ipari fejlődésből. Úgy véli, az ágazat a mostani kilátások szerint megúszhatja 10 százalék alatti csökkenéssel az évet, jövőre pedig visszapattanásra lehet számítani.A szakértő szerint továbbra is bizonytalanok a kilátások. A járvány több országban súlyosbodott az elmúlt hetekben, ami visszavetheti a külső keresletet, ez pedig megakaszthatja a kilábalást. A következő időszak lényeges kérdésének tartja, hogy az autógyártás, emellett a teljes ipar mikorra éri el korábbi termelési kapacitásait, valamint a belső fogyasztás mennyire tudja kompenzálni a kieső exportot.Az elemző szerint várhatóan 5 és 10 százalék közötti lesz az éves csökkenés, de ehhez az is kell, hogy ne legyen második járványhullám, ami visszafogja a termelést.Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjének értékelése szerint a júniusi adatok alapján a vártnál gyorsabban folytatódott a kilábalás az iparban. Ugyanakkor úgy látja, továbbra is nehéz megítélni, mi várható a szektorban a következő hónapokban.A csütörtökön közzétett, vártnál jobban alakuló német ipari rendelésállomány-adatok biztatónak tekinthetők a hazai ipar távolabbi kilátásai szempontjából, összességében azonban a külső kereslet alakulásával kapcsolatban továbbra is jelentősek a bizonytalanságok. Bonyolítja a képet, hogy néhány szektorban nyári leállások várhatók, amelyek a júliusi és az augusztusi adatokra hathatnak negatívan – fejtette ki.Az elemző az ipari kilábalás folytatódására számít a következő hónapokban, ennek üteme azonban szerinte májushoz és júniushoz képest lassul majd.