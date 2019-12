Elemzők: a negyedik negyedévet is lendületesen indította a magyar ipar

A magyar ipar októberi teljesítménye arra utal, hogy a negyedik negyedévben is folytatódik a lendületes növekedés annak ellenére, hogy Németországból rossz hírek érkeztek – értékelték az MTI-nek nyilatkozó elemzők az ipari termelés októberi alakulásáról pénteken megjelent előzetes adatokat.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közölt első becslése szerint októberben az ipari termelés volumene 6,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a termelés 6,4 százalékkal emelkedett. Az előző hónaphoz viszonyítva 0,4 százalékkal csökkent a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője elmondta, az ipar tartja a tempót, a következő hónapokban derül majd ki, hogy lassulásra kell-e felkészülni. Az októberi adatokból valószínűsíthető, hogy az ipar áthozta a lendületes fejlődést az utolsó negyedévre is. Az ipari bővülés mértéke annak fényében meglepő, hogy a külföldi kereslet lanyhának mondható, az európai ipar gyengén teljesít. A növekedés elsősorban az elmúlt években elindult gyárberuházásokból adódó többletkapacitásoknak köszönhető. Az a kérdés, hogy az eurózóna gyengélkedése mikor gyűrűzik be a magyar iparba, mert akkor lelassulhat az ágazat növekedése.

Németh Dávid szerint a mostani kilátások alapján 2019 egészében 6 százalék körüli növekedést könyvelhet majd el a magyar ipar.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője kiemelte: annak ellenére is, hogy Németországból ismét rendkívül rossz hírek jöttek, továbbra is jól teljesít a magyar ipar. Az ipari termelés októberi növekedése nagyjából megegyezik az idei év tíz hónapja alatt mért átlagos teljesítménnyel.

A csütörtöki kiskereskedelmi és a friss ipari adatokat figyelve a negyedik negyedév elején egyelőre nincs jele drasztikus lassulásnak a magyar gazdaságban. Az ipar kedvező teljesítménye az év hátralévő részében is fenntartható az új kapacitásoknak köszönhetően, így átlagban 6,5 százalék körüli növekedésre számít Virovácz Péter. Jövőre a szűkülő rendelésállomány már jelentősebben mérsékelheti a kibocsátás növekedését és az ING Banknál 4,5 százalékos ipari teljesítményjavulással kalkulálnak.



Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzőjének véleménye szerint részben az erősebb tavalyi bázis miatt is lassult az ipari termelés növekedése októberben az előző havi kirobbanó 11,1 százalékról. A magyar ipar teljesítménye lényegesen felülmúlja, így teljesen elvált a kifejezetten gyenge európai és német konjunktúrától (a német ipari termelés októberben csökkent). A feldolgozóipari kapacitások további növekedését biztosítja a beruházások érdemi növekedése, valamint a soha nem látott mértékű működőtőke beáramlás. A feldolgozóipar kedvező kilátásait tükrözik a továbbra is magas bizalmi indexek. Ezzel szemben a meredeken csökkenő európai konjunktúra, a globális és a kínai gazdasági növekedés lassulása, valamint a Brexit körüli bizonytalanság jelentős kockázatokat jelenthet.Idén az ipari termelés kissé 6 százalék feletti növekedését várják a Takarékbank elemzői az ipari kibocsátásban a tavalyi 3,5 százalék után, míg jövőre 4,8 százalékra mérséklődhet a növekedés üteme.Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy a német gazdaság gyengélkedése továbbra sem látszik a számokon, bár vélhetően vannak olyan ágazatok, amelyek már érzik a lassulást. Ilyen lehet például a már a bázisidőszakban sem túl erős teljesítményt felmutató járműgyártás, ami jelentős gazdasági súlya miatt kockázatot jelent. A kedvező októberi adat ugyanakkor azt is jelenti, hogy az ipar várhatóan az utolsó negyedévben is hozzá tud járulni a gazdasági növekedéshez. Hosszabb távon az ágazat kilátásait két tényező befolyásolja: a beruházások szintje, illetve a külső kereslet alakulása. A beruházások szintje magas, azonban a külső kereslet stagnál.Nyeste Orsolya, az Erste bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az előző havihoz képest gyengébb ipari adat mintegy természetes korrekciónak tekinthető a szeptemberi jelentősebb volumenbővülés után. A divergencia a német és a magyar ipar teljesítménye között továbbra is számottevő. A német ipar teljesítményétől való leváláshoz számos egyszeri, specifikus tényező járult hozzá, melyek leginkább az autógyártásban mutatkoztak meg. Emellett pozitívan hathatott a korábbi beruházások termőre fordulása. Összességében az Ersténél úgy látják, hogy az ipari kibocsátás az év egészében kissé 6 százalék felett nőhet éves szinten, és a negyedik negyedévben is támogathatja a gazdasági növekedést. Jövőre várhatóan kisebb lesz az ipari kibocsátás növekedési üteme, és a növekedés 5 százalék alá kerülhet.(MTI)