Elemző: várható volt a hitelminősítők döntése

A várakozásoknak megfelelően döntöttek a nagy hitelminősítők, amikor nem változtattak Magyarország adósbesorolásán – közölte a Századvég Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági elemzője az MTI-vel arra reagálva, hogy változatlan stabil kilátással megerősítette pénteken Magyarország államadós-osztályzatát a Fitch Ratings és a Standard & Poor’s.

Molnár Dániel kiemelte: az utóbbi évek során a hitelminősítők mindig azt hangsúlyozták, hogy a hosszú távú folyamatokat vizsgálják, az eltérés ettől a gyakorlattól nagy meglepetést okozott volna. Az elemző szerint a hitelminősítés fenntartása mellett szólt, hogy a magyar gazdaság erős fundamentumokkal lépett be a válságba. A 2008-as válság óta eltelt időszakban jelentősen csökkent az államadósság devizaaránya, illetve mérséklődött a külföldi kézben lévő államadósság részaránya is – hangsúlyozta. Molnár Dániel úgy fogalmazott: mindkét tényező hozzájárul ahhoz, hogy az államadósság hosszú távon is finanszírozható maradjon. A Fitch Ratings és a Standard & Poor’s péntek este közölte, hogy változatlan stabil kilátással megerősítette pénteken Magyarország államadós-osztályzatát. A két nemzetközi hitelminősítő egyaránt befektetési ajánlású, “BBB” szintű besorolással tartja nyilván a hosszú futamú szuverén magyar forint- és devizaadósság-kötelezettségeket.



A magyar államadós-besorolás kilátása jelenleg mindhárom globális piacvezető hitelminősítőnél stabil. A harmadik nagy hitelminősítő, Moody’s Investors Service ugyanakkor az S&P és a Fitch osztályzatánál egy fokozattal alacsonyabb, “Baa3” besorolást tart érvényben Magyarországra, a legközelebbi felülvizsgálatot szeptember 25-ére tűzték ki.(MTI)