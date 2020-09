Elég a fele: óvatos a boltos munkaerőpiac

A járványos hónapok előtti nagyságúra visszakapaszkodott boltos piacon feleannyi új eladót keresnek a láncok, mint régebben. Sok álláskeresőt felszívtak a napcikkes boltok, de keresgélnek ők is, az iparcikkesek is. A boltos létszám pedig kisebb. A második hullám kelthet riadalmat a boltos munkaerőpiacon is. Az uniós foglalkoztatási portál, az EURES befékezett.

A második hullám elején (mert csak év végén, jövő év elején lesz a csúcs, addig a járvány fut felfelé), óvatos a boltos munkaerőpiac. A napicikkesek megkezdték a rágyúrást. Az iparcikkesek keresgélnek ugyan, de óvatosak, és az eladó is az. Egyszer már megégette magát mindenki.

A boltos világ a nyári hónapokban kimászott a gödörből, mostanság annyit vásárolunk, mint egy éve. Igaz ugyanakkor, hogy egyes boltokban többet, másokban kevesebbet, de ennyi az átlag. A statisztika szerint a boltos mélypont időszakában, második negyedévben az üres álláshelyek száma négyezer alá csúszott, a korábbi hat-hétezer közötti mutatókkal szemben. Nyilván áprilisban a bezárt iparcikkes boltok nem kerestek, hanem elküldtek eladókat, de a májusi újranyitásától kezdve már vették vissza a őket a boltokba. A korábban pedig nagy munkaerőhiánnyal küszködő élelmiszeres és drogériás boltok fel tudták tölteni a létszámot, már amennyire lehetett (például kell egészségügyi alkalmassági igazolás is, így egy vendéglátós munkatársat felvehettek, de egy könyvesboltost nem).

A boltos foglalkoztatottak száma az első negyedévi 362 ezer főről a második negyedévre 339 ezerre esett, de hát most már a harmadik negyedévet tapossuk. A nagyobb (legalább öt főt foglalkoztató) boltos vállalkozások a júniust, amikor a forgalom már az előző évi szinten mozgott, 17 ezer fővel kisebb létszámmal zárták, ami 17 ezres csökkenés, ezen belül az eladók száma 14 ezer fővel volt kevesebb (júniusban ezekben a nagyobb boltokban 138 ezer eladó ügyködött).

A boltos munkaerőpiaci iránytű: az álláshirdetésük

A legfrissebb boltos álláshirdetések is azt jelzik, amit a statisztika mutat. Ma is keresik az eladókat, pénztárosokat, árufeltöltőket, raktárosokat a boltok, de sokkal kevesebbet, átlagosan feleannyit, mint korábban. Ezen belül azonban az élelmiszeres láncok a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel kevesebb álláshelyet hirdetnek, az iparcikkes láncok viszont közelítenek a korábbi, a járványidőszak előtti álláskeresési szinthez. Ebben feltehetően szerepet játszik, hogy a szállodaiparból, vendéglátásból kínálkozik munkaerő pótlási lehetőség az élelmiszerboltok irányában, az iparcikkes boltokban azonban jobban kell keresni az új dolgozókat.

Minden bizonnyal a járvány második hullámában óvatosabbak az álláskeresők egyes területeken, bár aki munkanélküli, az nem nagyon válogat. De akad olyan, aki a régi szokás szerint csak váltana, viszont aki korábban iparcikkes boltban dolgozott, az megtapasztalhatta a korlátozások mellett a vásárlók óvatosságát is, ami visszahúzta a piacot – és a cégek pénztárcáját is lapította, amiből a béreket fizették.

És lehet ingázni is, nyugatabbra is újranyitottak a boltok, ez is oka volt a járványidőszak előtti munkaerőhiánynak. A statisztika szerint némileg növekedett a nyári hónapokban a kint dolgozó eladók száma.

Mostani vizsgálódásunkban a bolti, logisztikai fizikai dolgozók keresését célzó hirdetéseket néztük (így most ebben a boltvezetők, helyettesek nincsenek benne).

Van, ami alig változott, például az Aldi most is csak részmunkaidős bolti munkatársat keres. Jól mutatja az új helyzetet, hogy eleve szembetűnően kevesebb a meghirdetett álláshely, a diszkontoknál fele, harmada a korábbiaknak, de a Tesconál például töredéke (ő persze saját eladótereket csökkentett, a műszaki, híradástechnikai üzletágát pedig leadta a Media Marktnak). A Penny pedig például csemegepultosból mindössze egy álláshelyet hirdet (persze, egy pozíció mögött lehet több álláslehetőség is):

Aldi bolti eladó 61 logisztika 16 Auchan áruházi munkatárs 39 logisztika 4 web 7 Lidl bolti dolgozó 83 logisztika 7 Penny eladó-pénztáros, csemegepultos, műszakvezető 44 logisztika 4 Spar eladó, pénztáros, szakeladó, 34 logisztika 3 web 3 Tesco áruházi, és expressz munkatársak 20 logisztika 1 web – Forrás: céges honlapok, 2020. szeptember 23.

Az iparcikkes láncok körében többeknél élénkebb az eladókeresés, másoknál a korábbi szint környékén mozog. A napicikkes körben mozgó drogériáknál viszont az élelmiszeresekhez hasonlóan kevesebb eladót keresnek:

Ikea 6 Deichmann 11 H&M 21 Media Markt 21 dm 15 Decathlon 17 Praktiker 4 Rossmann 10 eMAG 6 Forrás: céges honlapok, 2121. szeptember 23.

A kormányzati foglalkoztatási portál, az NFSZ a kereskedelemben összesen 461 álláslehetőséget kínál, ebből 193 bolti eladó, 24 pénztáros, 14 árufeltöltő álláshelyet. Ez is kevesebb a korábbinál, a statisztikából kiolvasható irányzatokhoz hasonlóan.

EURES: lepukkant

Az EURES uniós foglalkoztatási portál a két, korábban a legtöbb magyar munkaerőt elcsábított viszonylatból, a német és az osztrák munkaerőpiacról nem jelez hirdetéseket, így nincs adat arról, mennyi eladót keresnek ezen a csatornán az ottani boltos vállalkozások. (A legtöbbet most a norvég cégek hirdetnek és a kelet-európai keresések száma is több a korábbiaknál.)

