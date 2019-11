EKB: az eurövezeti bankrendszer képes pénzügyi sokkokat kiállni

Az alacsony kamatkörnyezetben jelentkező fokozott hitelezési kockázatok mellett is biztonságosan erős tőkemegfelelési mutatóval rendelkezik az euróövezeti bankrendszer krízishelyzetek átvészeléséhez – állapítja meg az Európai Központi Bank (EKB) szerdán kiadott euróövezeti pénzügyi stabilitási jelentésében.

Az EKB félévente kiadott pénzügyi stabilitási jelentése (Financial Stability Review, FSR) rámutat, hogy az euróövezetben biztosított alacsony kamatkörnyezet alkalmas ugyan a gazdasági aktivitás élénkítésére, vannak azonban árnyoldalai is.

A dokumentum kiemeli, hogy szorosabb pénzügyi felügyeletet kellene gyakorolni azon ágazatok felett, ahol elharapódzott a túlzott kockázatvállalási hajlandóság és néhány euróövezeti tagországban a gazdaságpolitikának célszerű lenne szigorúbb makroprudenciális gyakorlatot folytatnia.

Összességében az euróövezeti bankrendszer krízishelyzetekkel szembeni ellenállóképessége erősödött, a bankok ugyanakkor csak szerény eredményeket értek el nyereségességük javításában – írja az EKB stabilitás jelentése.

A pénzügyi ágazat működési környezetéről szólva a jelentés megállapítja, hogy gyarapodtak az euróövezeti növekedést potenciálisan lassító kockázati tényezők, és ezek továbbra is kihívások elé állítják a pénzügyi szektort stabilitásának megőrzésében.

A növekedésösztönző alacsony kamatkörnyezet fokozza egyes nem banki pénzintézetek és vállalatok hitelfelvételi kockázatvállalási hajlandóságát, különösen ingatlanpiaci területeken – mutat rá a dokumentum. Az olyan nem banki pénzintézetek, mint befektetési alapok, biztosítótársaságok és nyugdíjalapok egyre nagyobb szerepet játszanak a reálgazdasági folyamatok finanszírozásában, kockázatvállalási hajlandóságuk erősödésével ugyanakkor fokozták kitettségüket a kockázatosabb vállalati és szuverén befektetési eszközöknek.

A pénzügyi aktívák egy hirtelen bekövetkező átértékelődése az euróövezeti nem banki pénzügyi ágazat egyes szegmenseiben a pénzügyi rendszer széles egészére átgyűrűző stresszhelyzetet okozó reakciókat válthat ki – figyelmeztet az EKB stabilitási jelentése.

A nem pénzügyi területeken tevékenykedő vállalatok körében és egyes ingatlanpiaci szegmensekben is akadnak még kockázati gócok. Az alacsony adósságszolgálati költségek az ingatag talajon álló vállalatokat is hitelfelvételre bátorítják. Egyes euróövezeti tagországokban ugyanakkor folyamatosan nőnek az ingatlanárak. A jelentés szerint a hatóságoknak ezért minden tagországban célzott makroprudenciális intézkedésekkel kell kordában tartaniuk a fokozott hitelfelvételi aktivitásból eredő, a pénzügyi stabilitást veszélyeztető kockázatokat.

Az euróövezeti bankok nyereségességi kilátásai tovább romlottak nettó kamat-, díj- és jutalékbevételük csekély növekedése ellenére is. Az euróövezeti bankok sajáttőke-arányos nyereségének (RoE) emelkedését a romló gazdasági növekedési kilátások, az ágazat nem javuló költséghatékonysága és tartós kapacitástöbblete akadályozza.

A bankszektor tőkemegfelelési mutatója mindezek ellenére erőteljes, a kombinált tartalékkövetelmény mutatója (Common Equity Tier 1) meghaladja a 14 százalékot és szélsőséges stresszhelyzetben is 11 százalék felett maradhat.

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr201911~facad0251f.en.html