EgyszerÅ±sÃ¶dnek a csalÃ¡dtÃ¡mogatÃ¡sok igÃ©nylÃ©sÃ©nek feltÃ©telei

Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés igénylésének feltételei, valamint bővül az igénylők köre a Magyar Közlönyben péntek éjjel megjelent kormányrendelet értelmében – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szombaton a Facebook-oldalán.

Novák Katalin a legfontosabb intézkedésekről beszámolva azt írta, hogy a babaváró támogatás igénylésekor a mozaikcsaládoknál nem lesz feltétel az első házasság, a diplomás gyed időszaka is beleszámít a tb-jogviszony időtartamába, a külföldről hazatérőktől minimálisan elvárt hazai tb-jogviszony-igazolás időtartama pedig 180-ról 90 napra csökken. Özvegyülés esetén akkor sem szűnik meg a kamattámogatás, ha a házaspárnak öt éven belül nem született gyermeke, ikergyermekek születésekor pedig a támogatás törlesztésének szüneteltetése 3+2 évig jár majd, vagyis az egyik gyermekre igénybe vett 3 év után a másik gyermekre is kérhető még 2 év szüneteltetés.



A jelzáloghitelek csökkentését pedig olyan esetekben is igényelhetik a családok, ha az ingatlan csak az egyik szülő nevén van – ismertette.A csok igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözőknek a méltányossági eljárás lehetősége is biztosított lesz a külföldi tb-jogviszony igazolása során – tette hozzá.Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány ezentúl is mindent megtesz azért, hogy ne legyenek anyagi akadályai a gyermekvállalásnak, és mindenki itthon alapíthasson családot, teremthessen saját otthont.(MTI)