Egyre tÃ¶bben jelentkeznek vÃ©rplazmadonornak

Egyre több potenciális vérplazmadonor jelentkezik – mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.

Vályi-Nagy István közölte: az országos tisztifőorvos körülbelül háromszáz lehetséges donort értesített levélben, arra biztatva őket, hogy váljanak vérplazmadonorrá.

Hangsúlyozta: mivel a koronavírus ellen sem specifikus gyógymód, sem védőoltás nincs még, klinikai vizsgálatban tervszerűen felépítve “kísérletes terápiákat” kezdtek el. Ilyen a betegségből felgyógyultak vérplazmájának felhasználása is. Egy részüknek ugyanis megfelelő immunválaszuk van a koronavírus ellen, és a vérplazmájukat olyanoknak is be lehet adni, akikben nincsenek megfelelő ellenanyagok.

A koronavírus-fertőzött betegek vérplazmakezelésével kapcsolatban “nagyon optimisták” – mondta -, a jövőben egyre több beteg kaphat ilyen ellátást. Hozzátette: a levett vérplazma hosszú ideig tárolható, így egy esetleges második fertőzési hullám esetén is rendelkezésre állhatnak a készletek.

A főigazgató arról is beszélt, hogy a súlyos betegek egy csoportjánál mintegy öt hete alkalmazott tocilizumab-terápia “jelentős eredményeket mutat”. Hozzátette: úgy tűnik, hogy ezzel a terápiával megelőzhető a beteg intenzív osztályra kerülése, illetve a már intenzív osztályon lévők halála. Megjegyezte, külföldön csak most kezdődnek a tocilizumabbal kapcsolatos vizsgálatok.

Kérdésre válaszolva Vályi-Nagy István elmondta azt is, hogy Magyarország az elsők között vesz részt, Lengyelországgal közösen, a Remdesivir intravénásan adható gyógyszer kipróbálásában, a klinikai vizsgálatok most kezdődnek a Szent László kórházban.

Gál Kristóf alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte, az egészségügyi ellátás újraindítására vonatkozó kérdésekre a hétfői tájékoztatón válaszolnak.(MTI)