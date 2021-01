Egyre népszerűbb a távhő Pécsett

Egyre népszerűbb a távhő a pécsi ingatlanfejlesztők és felújítók körében. Az elmúlt években lendületet kapott társasház-építkezéseknél sokan a távhőt választották, emellett több műemlék épület korszerűsítésénél is ezt a megoldást alkalmazták. A távhő, számos egyéb előnye mellett, a levegővédelemhez is hozzájárul, hiszen a kéménymentes övezetekben tisztább a levegő, egészségesebb a lakókörnyezet.



Régen látott ingatlanépítési hullám figyelhető meg pár éve Pécsett: a beruházók sorra adják át az új építésű társasházakat a városban. Ezek a modern otthonok rendre távhővel készülnek. A teljesség igénye nélkül a Megyeri téren, a Báthory utcában, a Heim Pál utcában, a Váradi Antal utcában és a belvárosi Munkácsy utcában adtak át új építésű, távfűtött lakóingatlanokat a közelmúltban.

A változás annak köszönhető, hogy az elmúlt években gyökeresen átalakult az ingatlanfejlesztők és a vásárlók hozzáállása a távfűtéshez. A távfűtött lakásokkal ugyanis régebben sem a fűtés minősége miatt volt probléma, sokkal inkább a korszerűtlen felhasználói fűtési rendszerek, a hiányzó szigetelés és a rossz nyílászárók okoztak gondot. Egy mai szabványok szerint épített, megfelelően szigetelt és korszerű, szabályozható fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan tulajdonosai a technológiának csak az előnyeivel találkoznak. Mivel a pécsi távhőt 95% feletti részarányban megújuló forrásból állítják elő, ezért azok az új épületek, ahol a távhőt alkalmazzák, megfelelnek a jelenlegi jogszabályi előírásoknak is, miszerint 2021. január 1-jétől már csak olyan épületek kaphatnak használatbavételi engedélyt, amelyeknek az energiaigényét 25%-ban megújuló energiaforrás fedezi.

A megkérdezett ingatlanberuházók szerint a modern távhőszolgáltatás értéknövelő tényezővé vált a lakáspiacon. A vevők kifejezetten keresik a kényelmes, biztonságos, minimális költséggel és karbantartással fenntartható otthonokat. Ráadásul már itt vannak a küszöbön a lakások legújabb generációi, ahol okostechnológiákkal párosítva kínál a távhőszolgáltatás további kényelmi funkciókat.

A távhőszolgáltatás jól alkalmazható a műemlék épületek felújításakor is. Pécs emblematikus épülete, a város egyik jelképének számító székesegyház a közelmúltban szintén a környezetbarát távhőre váltott. A hatvan éves olajkazán kiváltásával a pécsi bazilika régi gondja oldódott meg. Szintén a távhőszolgáltatást választották a Szent Mór Katolikus Iskolaközpont felújításakor is. A távhő választásakor az épületek fenntartói nemcsak egy korszerű technológia mellett döntöttek, de hozzájárultak a belváros levegőjének megóvásához is.