Egyre nagyobb szerepet kapnak az IT beruházások a kkv szektorban

A hazai kis- és középvállalkozások kevesebb beruházást terveznek a következő egy évre a K&H kkv bizalmi index legutóbbi eredményei alapján. A legnépszerűbb célnak az IT fejlesztések tekinthetők, amelyekre továbbra is nagy szükségük lesz a cégeknek, ha versenyképesek szeretnének maradni a vírusjárvány következtében kialakult helyzetben.

A KSH által májusban közzétett adatok szerint 2020 I. negyedévében nagyrészt a koronavírus-járvány hazai és nemzetközi gazdasági hatásai miatt 1,8 százalékkal mérséklődtek a nemzetgazdasági beruházások az előző év azonos időszakához képest. „A járvány szinte azonnal éreztette a hatását a cégek beruházási hajlandóságán, ugyanis a karantén idején készített gyorsfelmérés szerint drasztikusan, 41 százalékra csökkent a fejlesztésben gondolkodók száma. Ez a nagyon óvatos beruházási szándék a második negyedévre azonban konszolidálódott, és a tavaszi mélyponthoz viszonyítva már jelentősen erősödött a beruházási hajlandóság. A K&H kkv bizalmi index kutatás eredményei alapján jelenleg a cégek 69 százaléka tervez valamilyen fejlesztést a következő egy évre, amely az előző negyedévhez képest csupán 6 százalékpontos csökkenést jelent” – mondta el Kökény Roland, a K&H kkv marketing főosztály vezetője.

Fókuszban az informatikai beruházások

Az IT szerepe a vírusjárvány következtében felértékelődött, ugyanis nemcsak a versenyképesség fenntartásában játszhat fontos szerepet a jövőben, hanem a fennmaradáshoz is elengedhetetlen. Ezt mutatja, hogy az informatikai fejlesztések, bár nem kiugróan, de annak ellenére 3 százalékponttal tudtak növekedni, hogy a cégek összességében visszafogják a kiadásaikat. Jelenleg a kkv-k 38 százaléka tervez informatikai fejlesztéseket a következő egy évben, mely főként a kereskedelmi szektorra jellemző (41 százalék). Itt elsősorban a kiszállítással végzett értékesítés automatizálása és az értékesítésre optimalizált weblapok lehetnek a célok. Ettől nem sokkal lemaradva a szolgáltatások és az ipar (38 és 37 százalék) következik, legkevésbé pedig a mezőgazdaság gondolkodik IT megoldásokban (15 százalék). A további beruházási célok esetében az látható, hogy legnagyobb mértékben a gépjárműpark korszerűsítésére vonatkozó tervek eshetnek vissza, ugyanis az előző negyedévhez képest 6 százalékponttal kisebb arányban, a cégek csupán 25 százaléka tervez jelenleg flottafejlesztést.

Idei évben megvalósulnak a beruházások

A koronavírus-járvány gazdasági következményeinek vizsgálatára a K&H Bank áprilisban, majd júniusban is készített felmérést saját kkv ügyfelei körében. „Ebből az derül ki, hogy most már kevesebben tervezik az idénre ütemezett beruházások elhalasztását, mint ahogyan azt áprilisban jelezték. A tavaszi eredményekhez képest ugyanis 11 százalékponttal visszaesett azok aránya, akik úgy gondolják, hogy csak a jövő évben valósítják meg fejlesztési terveiket” – mondta el a szakember.

A felmérésről

A felmérést a K&H Bank végezte saját mikro kkv ügyfelei körében, célja a koronavírus járvány okozta gazdasági következmények felmérése a kis- és középvállalati szektor szereplőinél. Az online kérdőívet 3090 válaszadó töltötte ki 2020. június 12-21-e között.

A K&H kkv bizalmi indexről

A K&H és a GfK Magyarországon elsőként kezdte el vizsgálni a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre jellemző várakozásait. A 2004 óta folyamatosan készített negyedéves K&H kkv bizalmi index összeállítása 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint* éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik. A kutatásában a vállalkozások gazdasági helyzetét leginkább befolyásoló 10 gazdasági tényezőt és annak várt változásait vizsgálják: vevői kapcsolatok, szállítói kapcsolatok, munkaerő, vállalat pénzügyei, bankok, gazdaságpolitika, közterhek, EU, versenyhelyzet, vállalati hitelkamatok. A K&H kkv bizalmi index a 10 részindex súlyozott átlaga, annak megfelelően, hogy az egyes tényezőket mennyire fontosnak ítélik a vállalkozások. A legutóbbi felmérés 2020. május 7-19. között történt.

A kutatásban megkérdezett vállalkozások méret és árbevétel-kategória szerint:

mikrovállalkozások (20 – 100 millió Ft)

kisvállalkozások (101 – 300 millió Ft)

középvállalkozások (301 millió Ft – 2 milliárd Ft)

* 2010 első negyedévét megelőzően 700 millió forint

A K&H Csoport

Az ország egyik vezető és országosan közel 4000 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 208 lakossági fiókot működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2500 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet.

K&H Bank

2020 első negyedévének végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 362 milliárd forint

mérlegfőösszeg: (IFRS konszolidált, nem auditált): 3667 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 6,5 milliárd forint

K&H Biztosító

2020 első negyedévének végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 18,9 milliárd forint

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 180,8 milliárd forint

biztosítástechnikai eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 2,7 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 2,5 milliárd forint